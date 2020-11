LadyAtaúdes se destapa para competir contra el Ecoloco Vargas por alcaldía de Huauchinango

Este fin de semana, se llevó a cabo el segundo informe de actividades de la Diputada Liliana Luna Aguirre, quien dejó evidenciado que la administración del actual alcalde Gustavo Vargas Cabrera no ha tenido avances en el municipio de Huauchinango y solamente se la pasa quejándose de los tiempos pasados y no se fija que ya tiene menos de un año para cumplir a los ciudadanos de Huauchinango.

De amenazas y calumnias, se quejó la diputada local por el 02 distrito con cabecera en Huauchinango, Liliana Luna Aguirre, durante su informe de actividades legislativas; además dejó entrever que iría como candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano (MC), al tener el respaldo de Fernando Morales.

Aunque dejó en la interrogante quien fue el autor de las calumnias y supuestas amenazas en su contra, la diputada local de extracción aliancista (PAN-PRD-MC-PANAL-CP) y esposa del ex presidente municipal, Gabriel Alvarado Lorenzo, dijo que no la iban a detener para seguir trabajando para recuperar a Huauchinango, si no que hará una política diferente.

Luna Aguirre durante su informe, hizo el agradecimiento al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) Fernando Morales, quien es la porta voz de Dante Delgado, dirigente nacional del MC.

Durante el mensaje de Liliana Luna, llamó a conservar la esperanza y a no acostumbrarse a escusas e incapacidad y a la no acción, por eso la expresión de “Recuperemos Huauchinango”, por lo que criticó la manera en que se ha conducido el actual Ayuntamiento municipal, del que el titular es Gustavo Vargas Cabrera, de extracción morenista y posiblemente otro de sus contrincantes en el terreno electoral, debido a que se reunió con sus medios de comunicación para pedirle ayuda de cara a la contienda electoral 2021.

Cabe hacer mención que el alcalde Gustavo Vargas Cabrera, ha tenido una persecución política en contra de la Diputada Local Liliana Luna Aguirre, con el tema de los “Ataúdes”, en la administración del ex alcalde Gabriel Alvarado Lorenzo y la diputada en ese entonces era presidenta del sistema DIF municipal de Huauchinango.