Exigen justicia en Zacatlán tras asesinato de Nancy y su hijo de ocho años

Con pancartas en manos y con gritos, familiares y amigos de Nancy y de José, pidieron que el hecho no quede impune y que se realice un juicio justo por el feminicidio y la muerte del menor de 8 años; “Pedimos no haya impunidad y se haga un juicio justo, con la máxima pena al culpable” pidió el hijo mayor de Liliana Nancy, quien la encontró sin vida en el interior de su vivienda y su hermano de 8 años también no contaba con signos vitales