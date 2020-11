Chignahuapan se olvida del bicho: revive la venta de esferas de Navidad (VIDEOS)

Hay presencia de familias de hasta 6 integrantes, donde algunos van sin cubrebocas, a comparación de los negocios dedicados a la venta de esferas desde hace generaciones, pues ellos sí están aplicando gel antibacterial y a los que no usen este insumo no les permiten el paso

Los poblanos decidieron derrochar su quincena en este ‘puente’ y apoyaron a reactivar la economía de Chignahuapan para comprar cientos de cajas de esferas, pues las calles de este municipio lucieron totalmente abarrotadas de familias hasta con menores de edad, adultos mayores y sin respetar la sana distancia pese a la pandemia por la COVID-19.

CAMBIO documentó por medio de imágenes que miles de poblanos decidieron prepararse para esta temporada decembrina y compraron decenas de cajas de esferas en el corredor que vende este tipo de artículos, pero se olvidaron de la pandemia porque no respetaron ni la Sana Distancia.

Incluso en las imágenes captadas se puede observar que hasta hay presencia de familias de seis integrantes, donde algunos no van con cubrebocas, a comparación de los negocios dedicados a la venta de esferas desde hace generaciones, pues ellos sí están aplicando gel antibacterial y a los que no usen este insumo no les permiten el paso.

Ante ello, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Puebla, Manuel Domínguez Gabián, comentó que la gran afluencia en este municipio se debió a los más de 8 meses de confinamiento por la pandemia, además de que añadió que la población necesita distraerse y pasear.



“La gente más que comprar tiene la necesidad de salir a pasear, es justo y necesario mientras ocupen cubrebocas, la gente necesita salir y respirar, buscan salir de su casa aunque sea un poco”, declaró Domínguez Gabián.



Por último, este es el tercer día consecutivo que se pueden observar las calles de, Chignahuapan totalmente abarrotadas pues ayer incluso había filas kilométricas en la autopista para la caseta de cobro a este municipio en donde prefirieron gastar su quincena y aprovechar los descuentos en este lugar.