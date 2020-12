Ecoloco Vargas derrochará 2.5 millones en construcción de Cruz Monumental

Sin una licitación pública y sin un avance significativo en las obras, el Cabildo de Huauchinango aprobó los estados financieros de Gustavo Ecoloco Vargas Cabrera, en los que se incluyen 2.5 millones de pesos destinados para la supuesta construcción de la primera etapa de la Cruz Monumental que el presidente municipal quiere edificar en la Parroquia de la Asunción.

Aunque ni siquiera ha sido instalada la primera piedra de esta Cruz Monumental, por mayoría de votos fueron aprobados los estados financieros de Vargas Cabrera, con el respaldo de regidores como Julio César Cruz Márquez Castillo, Marylin Ortiz, Rocío Castro, Fabiola Aguiñaga y Martha Leticia Lechuga.

En los estados financieros aprobados, en la sesión ordinaria de Cabildo del pasado miércoles, estaban incluidos 2.5 millones de pesos destinados para la primera etapa de edificación de la Cruz Monumental, por concepto del proyecto de obra, compra de materiales, contratación de mano de obra y hasta de maquinaria.

Durante la sesión de Cabildo, Gustavo Vargas justificó la supuesta aplicación de estos recursos asegurando que varios espacios de esta Parroquia de la Asunción ya han sido rehabilitados.

“Es un tema que no veo el por qué no se pudiera hacer, la verdad se nos dio la anuencia antes de, por eso tenemos un proyecto avanzado, sino no hubiéramos avanzado en ningún momento y que lo sepa la gente, yo no avanzo a lo tonto ni estoy mal, este tema se consensó en su momento para sacarlo adelante”, manifestó Gustavo ‘Ecoloco’ Vargas