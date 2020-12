Policías se manifiestan por falta de pago y Ecoloco Vargas no da la cara en Huauchinango

Como le habíamos informado hace unos días en CAMBIO, donde le dimos a conocer malos tratos y falta de pagos a los elementos policiacos que estaban en la capacitación y adiestramiento como cadetes, quienes, desde el mes de agosto a la fecha, no les han pagado sus becas de 2500 pesos

Cerca de cuarenta elementos policiacos, se manifestaron este sábado en los bajos del Palacio Municipal de Huauchinango, debido a que no les han pagado ocho quincenas, desde que ingresaron a las capacitaciones y adiestramiento para formar parte de las filas de esta corporación policiaca.

Los elementos tomaban un curso de adiestramiento, porque eran aspirantes a la corporación y al término de esta, tenían que cumplir con los filtros de control y confianza y de ahí les iban a pagar sus quincenas trabajadas, por lo que a la segunda quincena de noviembre no recibieron el recurso económico de 2500 pesos por cada uno y solo fueron engañados por parte de las autoridades.

Hasta el momento solo han sido engañados y los traen vuelta y vuelta en la presidencia municipal de Huauchinango y en el área de tesorería solo les informan que no ha sido autorizado el recurso y que por esta razón está parado el dinero, mientras los ahora policías municipales ya no saben cómo sobrevivir después de 8 quincenas que han pedido prestamos, dando un total de 20 mil pesos por cada elemento y siendo un total aproximado de 39 elementos, lo que da una suma de 780 mil pesos que no ha pagado el ayuntamiento que encabeza el alcalde Gustavo Vargas Cabrera.

Los elementos policiacos, dejaron todo para ingresar a las filas de esta corporación y ahora ya no saben cómo pagar sus deudas, debido a que confiaron en la administración de Vargas Cabrera, donde solo les han dado largas y el alcalde no da la cara ni ha hecho mención ante esta situación que afecta a las familias de estos elementos policiacos.