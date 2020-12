Otra negligencia: IMSS y Secretaría de Salud niegan atención a una mujer en Xicotepec

Demetria Ríos Lechuga, una mujer originaria del municipio de Xicotepec, fue víctima de negligencia médica: pese a sufrir una hemorragia por un absceso perianal, le negaron la atención tanto en la clínica del IMSS de Villa Ávila Camacho como en el Hospital de los Perales de la Secretaría de Salud.

El hermano de esta mujer de 40 años, Isidro Ríos, narró que el pasado lunes 7 de diciembre su familiar requería atención medica de manera urgente debido a que se estaba desangrando tras ser diagnosticada de un absceso perianal, hemorroides externas trombosadas y hemorroides internas.

Debido a la gravedad de su hermana, Isidro decidió trasladarla de urgencia a clínica de Villa Ávila Camacho del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde asegura que sin mayor explicación le negaron la atención y no dejaron ingresar a Demetria.

Ante esto, Isidro Ríos decidió llevar a Demetria al Hospital Integral de los Perales de Xicotepec de la Secretaría de Salud, en donde a pesar de que ingresó en un taxi al área de urgencias, no recibió la atención médica que requería.

Isidro Ríos aseguró que el personal de este nosocomio les aseguró que Demetria no podía ser atendida en ese momento debido a que no había médicos, tampoco un médico internista.

En medio de la desesperación por el estado de salud de Demetria y ante la nula atención en estos dos hospitales, los familiares de esta mujer optaron por salir a buscar ayuda a una clínica particular.

Demetria fue internada de emergencia en la clínica particular Sanatorio del Niño Jesús, e intervenida quirúrgicamente para que le drenaran los abscesos y frenaran la hemorragia que la tenía al borde de la muerte.

“No me la recibieron en la clínica bienestar del IMSS de Villa Ávila Camacho, yo no tenía recurso y no dejé que mi hermana muriera y la lleve al hospital de los Perales y fue lo mismo, que no había camas, doctores y anestesiólogo, esto es un acto inhumano, por eso tuve que llevarla a una clínica particular, pero ando consiguiendo el recurso para poder pagar el servicio que le brindaron a mi hermana que ya salió de la gravedad”, dijo Isidro Ríos.

Este procedimiento tuvo un costo superior a los 30 mil pesos, mismos que son incosteables en estos momentos para la familia de Demetria, por lo que piden apoyo para juntar esta suma de dinero y poder liquidar la cuenta del hospital.

Los familiares de Demetria, además, pidieron ayuda al gobernador Miguel Barbosa para poder liquidar esta cuenta, e hicieron un llamado al titular del Ejecutivo en Puebla para que investigue este caso de negligencia médica.