Barbosa ayudará a Demetria, sufrió negligencia médica en Xicotepec

Luego de que se dio a conocer la presunta negligencia médica en la Clínica del IMSS Bienestar de Villa Ávila Camacho y en el Hospital de los Perales del municipio de Xicotepec, esta mañana en la conferencia de prensa matutina, el gobernador, Miguel Barbosa dio a conocer que investigarán el caso y se solidarizarán con Demetria quien ya aumentó la cantidad a 30 mil pesos por la intervención quirúrgica que recibió en una clínica particular del municipio de Xicotepec.

Demetria Ríos Lechuga, fue víctima de negligencia médica, pese a sufrir una hemorragia por un absceso perianal, acudió al hospital del IMSS de Villa Ávila Camacho y al no ser atendida, acudió al hospital integral de los Perales de Xicotepec, donde no hubo médicos, anestesiólogo para poder efectuarle la cirugía, debido a que estaba con un sangrado abundante, por ello, decidió su hermano Isidro, llevarla de urgencia a una clínica particular y ahora no pueden solventar los gastos.

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer la mañana de este miércoles en la rueda de prensa matutina, que se dirijan al gobierno del estado los familiares de la señora Demetria Ríos Lechuga “que se dirijan con nosotros la persona y con mucho gusto nosotros nos solidarizamos con ella, por supuesto” aseveró el mandatario estatal.

El señor Isidro, hermano de Demetria, quien fue intervenida de urgencia en la clínica del Niño Jesús en Xicotepec, por más que quiera acudir a la capital poblana para exponer el tema de su hermana, no le es fácil, debido a que tiene que viajar en autobús por más de 3 horas y media, por lo que, al no tener recursos económicos para solventar los gastos de la operación de su hermana, no tiene la manera de acudir a la capital poblana para exponer su situación.

Hasta este miércoles 09 de diciembre, la cuenta por los servicios médicos en la clínica particular, suma la cantidad de 30 mil pesos y los familiares de Demetria, están desconcertados, debido a que no pueden dar de alta a su familiar sino pagan en una sola presentación dicha cantidad, de lo contrario, aumentarán 5 mil pesos diarios por la estancia en esta clínica particular de Xicotepec, donde acudió de urgencia la agraviada por presunta negligencia médica en la clínica del IMSS Bienestar de Villa Ávila Camacho y en el Hospital Integral de los Perales del municipio de Xicotepec.