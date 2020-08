Escapa el edil Nacho Salvador gracias a muchedumbre, pero capturan a su hija (VIDEO)

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), buscaron este fin de semana a Ignacio Salvador Hernández, presidente municipal de Ajalpan, en cateos realizados en Tehuacán y Coxolico; durante los allanamientos detuvieron a la hija del edil y casi llegan a confrontarse con vecinos.

El sábado 15 de agosto, Salvador Hernández no fue encontrado en los cateos y aseguramientos de cuatro de sus propiedades, en la colonia La Purísima, en la ciudad de Tehuacán. Sin embargo, su hija, Nayeli Rosalba Salvador Montalvo, fue llevada por personal de la AEI.

Desde temprana hora se dispuso el operativo a las afueras del Hotel San Ignacio, en las inmediaciones del Mercado La Purísima, la fuerte movilización llamó la atención de propios y extraños, pues al ser día de plaza, había mucha gente en las inmediaciones. De dicho lugar fue sacada la hija del también conocido como ‘Nacho’ Salvador.

Por el operativo fue cerrada la calle Josefa Ortiz de Domínguez, entre 5 y 7 Sur, donde se encuentran las oficinas de los camiones de la línea Tehuacán-Tlacotepec de Porfirio Díaz (TETLA); además, se supo que personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte verificó los papeles de cada unidad que estaba en ese lugar, en donde se percataron que todas concesiones están a nombre del munícipe.

Dos casas más quedaron aseguradas en Tehuacán, y el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se trasladó a la Sierra Negra, a Coxolico, de donde es el presidente municipal, pero se sabe que tuvieron problemas con los vecinos del alcalde.

Cateos en Coxolico

El mismo sábado, en Coxolico, comunidad perteneciente a Ajalpan, cuna de Ignacio Salvador Hernández, fue rodeada por alrededor de 400 elementos de distintas corporaciones, luego de que los habitantes expulsaran a personal de la Policía Ministerial, a quienes desarmaron, luego de que agredieran a un par de mujeres.

De acuerdo con la versión de los habitantes del pueblo, los elementos llegaron alrededor de las 15:00 horas a la comunidad, momentos antes habían estado en Alcomunga, donde también hicieron cateos, incluida una casa del presidente auxiliar de esa comunidad, con la intención de encontrar a ‘Nacho’ Salvador.

Para cuando llegaron a Coxolico, fueron a las oficinas de la Presidencia Auxiliar, donde empezaron a hacer destrozos, así como en la casa de ‘Don Nacho’, como le dicen los habitantes del pueblo, se acercaron y preguntaron quiénes eran y por qué estaban ahí, pero no les respondieron. Sin embargo, la gente se enojó cuando los vieron agredir a dos mujeres del pueblo.

Ante los malos modos de los ministeriales, los vecinos se organizaron, pidieron que no destrozaran el palacio y que se identificaran, advirtiéndoles a los uniformados que no querían problemas y que se fueran. Al no hacer caso, hubo una confrontación que terminó con la expulsión de los elementos, luego de que los desarmaran.

Fue a las 19:00 horas cuando los elementos regresaron con refuerzos, Policías Municipales de Coxcatlán, Zinacatepec, Coyomeapan y Zoquitlán, entre otros, así como elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército, además de Ministeriales de Tehuacán, Ajalpan, Ciudad Serdán y Tecamachalco.

De acuerdo con los pobladores, ingresaron a todas las casas de la localidad, las cuales catearon, rompieron cristales de vehículos particulares y se llevaron otros más; las mujeres y los niños corrieron a esconderse en el monte porque aseguraron que los más de 400 elementos llegaron en un modo agresivo.

Se llevaron lo que pudieron de las tiendas y destrozaron las instalaciones del Palacio Auxiliar, además de por lo menos a tres detenidos y cuatro vehículos particulares, de acuerdo con los vecinos de la población. Asimismo, desconocen las acusaciones y el paradero del presidente municipal.

Ministeriales piden ayuda para evitar ser linchados

La segunda versión de los hechos apunta a que los elementos ministeriales llegaron a Coxolico y empezaron con los cateos. Los habitantes del pueblo, encabezados por el presidente auxiliar y familiares de Ignacio Salvador, los retuvieron y golpearon, desarmándolos y llevándolos hasta el centro de la población.

De acuerdo con dicha versión, uno de los policías ministeriales logró pedir ayuda mediante un teléfono celular, pero cabe aclarar que en esa zona de la Sierra Negra no hay señal, asegura ésta relatoría de hechos que, luego de pedir auxilio, fue que llegaron los elementos de las corporaciones antes mencionadas a rescatarlos, pues les iban a prender fuego, supuestamente por orden de Ignacio Salvador.

Llegar a Coxolico, comunidad enclavada en la Sierra Negra de Ajalpan, lleva de camino tres horas; hasta el momento, la autoridad no ha emitido ninguna declaración al respecto, tampoco han dado el parte informativo de lo ocurrido en los operativos realizados en Tehuacán.

Mamá de Nayeli Salvador busca a su hija detenida

El domingo 16 de agosto, a casi 24 horas de haber sido detenida la hija de Ignacio Salvador Hernández, Nayeli Rosalba Salvador Montalvo, su familia sigue sin saber su paradero. La madre de la joven, Esperanza Montalvo Sánchez, pidió a través de un video dirigido al gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, que le informen en dónde se encuentra la chica.

Nayeli fue detenida en el interior del Hotel San Ignacio, ubicado en la Colonia La Purísima, propiedad de Salvador Hernández, junto con ella otros empleados también fueron detenidos y tampoco se sabe su paradero. A decir de la señora, trató de ingresar al lugar porque llevaba la comida para la muchacha, pero elementos ministeriales lo impidieron de forma violenta.

Señaló que su hija nada tiene que ver con la investigación que se le sigue a su padre por distintos señalamientos, por lo que pidió al mandatario estatal dejarla fuera del problema legal que tiene ‘Nacho’ Salvador, enfatizando que espera la entrega de su hija, o en su defecto, que le informen dónde la tienen.

Además, recalcó que durante la detención, pidió a los elementos de la Policía Ministerial que le entregaran algún documento que avalará el cateo de la propiedad, y bajo qué cargos es que se llevaban a Nayeli, pero se negaron a decirle algo del procedimiento que se llevó a cabo el sábado 15 de agosto.