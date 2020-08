Protestan familiares de Nacho Salvador en Fiscalía de Tehuacán por detenciones (VIDEO)

Familiares y amigos de quienes fueron detenidos durante los cateos realizados a propiedades de Ignacio Salvador Hernández, presidente municipal de Ajalpan, se manifestaron ante la Casa de Justicia de Tehuacán, para exigir su liberación y se apegue a derecho su proceso; advirtieron que no deben ser rehenes de presuntas venganzas políticas.

El grupo de alrededor de 80 personas se reunió a frente a la Casa de Justicia de Tehuacán y bloquearon la Avenida Adolfo López Mateos para protestar y pedir que los detenidos tengan un proceso justo y que no les construyan “chalecos” a modo; señalaron que hay personas que fueron agredidas, aunque no tienen nada que ver en el proceso.

Hasta el momento, los abogados de todos los detenidos no han tenido acceso a las carpetas de investigación y no saben cuáles son los cargos que se les imputan, lo que viola completamente su debido proceso y son flagrantes violaciones a sus derechos constitucionales, de ahí que ya se promovieron amparos ante la justicia federal.

El término constitucional para poner a disposición a los detenidos es de máximo 48 horas ante el juez de control, pero, hasta ahora, los abogados no han podido entablar contacto con el Ministerio Público encargado de las carpetas de investigación respectivas, por lo que si se realiza la audiencia, no sabrían como argumentar la defensa de los detenidos, y es ahí donde se determina si fue legal o no su detención.

En el caso de la hija de ‘Nacho’ Salvador, Nayeli Salvador, la joven se encuentra en los separos de Seguridad Pública de Tehuacán y no pueden verla, ni hablar con ella, porque se necesita un permiso del Ministerio Público correspondiente, por lo que está incomunicada desde el pasado sábado 15 de agosto, además de que oficialmente no les han dicho donde está, lo cual es violatorio de sus derechos.