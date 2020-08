Envían a prisión a regidor de Hacienda y ex funcionarios de Tehuacán por corrupción

La determinación del juez de control de dictar prisión preventiva provocó en Ana Lucía “N”, un colapso nervioso, de modo que fue llamada una ambulancia para ser trasladada a un hospital particular.

TEHUACÁN. A los exfuncionarios públicos del Ayuntamiento de Tehuacán se les dictó prisión preventiva oficiosa tras la audiencia que se realizó desde la tarde de ayer y finalizó pasadas las tres de la mañana, eso provocó que una de las detenidas tuviera una crisis y fuera enviada a una clínica particular para su atención médica.

La fiscal encargada de parte de la Fiscalía Anticorrupción fue, Brisa Pier Pérez, quien presentó distintas pruebas contra el regidor de Hacienda Pública Municipal de Tehuacán, Víctor “N”, la ex contralora municipal, Zamira “N”, la ex directora de Licitaciones, Ana Lucía “N”, y el ex tesorero municipal, Andrés “N”.

La determinación del juez de control de dictar prisión preventiva provocó en Ana Lucía “N”, un colapso nervioso, de modo que fue llamada una ambulancia para ser trasladada a un hospital particular, una vez restablecida será ingresada al Centro de Readaptación Social de Tehuacán (Cereso), junto con el resto de los detenidos.

Esta última laboró solamente tres meses en la administración municipal, en el período en que gobernó, Felipe Patjane Martínez, la mujer renunció por voluntad al cargo, pero durante su gestión fue parte del comité de adjudicaciones, firmando documentos que la involucran en un desvío de recursos públicos por más de ocho millones de pesos.

La siguiente audiencia está pactada para el 25 de agosto de 2020, será a las cuatro de la tarde, se sabe que hay catorce carpetas integradas contra integrantes del cuerpo edilicio y demás funcionarios y ex funcionarios municipales.