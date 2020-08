Regidores de Tehuacán faltan a sesión de Cabildo tras detención de concejal

Tras la detención del regidor de Hacienda Pública, Víctor Manuel N, hubo necesidad de que se llamara a un Cabildo extraordinario, pero no se reunieron las tres cuartas partes de los doce integrantes del cuerpo edilicio, apenas seis acudieron al llamado, por lo que se canceló el ejercicio; cabe señalar que el pasado viernes se dictó prisión preventiva oficiosa contra el cabildante y tres ex funcionarios del Ayuntamiento.

La cita era para el 22 de agosto del 2020, se realizaría Cabildo extraordinario; entre los puntos a tratar, estaban la aprobación de los estados financieros de los meses de abril, mayo y junio, de este año, además de la aprobación para que se suscriba el convenio de colaboración para los programas alimentarios de asistencia social.

También lo referente al pago de los desayunos escolares en sus modalidades calientes y fríos, la regiduría de Hacienda presentaría la propuesta para incentivar el pago de predial a través de descuentos en multas y recargos y a eso se suma el pago de los gastos funerarios del comandante Antonio Hernández Córdova, fallecido recientemente por COVID-19.

No hubo notificación de la cancelación del Cabildo para todos los regidores, Francisco Salceda Ruanova, de Educación; Elba Nieves García, de Patrimonio Histórico; Reyna Alicia Paredes Flores, de Deportes; Laura Castuera Arroyo, de Nomenclatura; en tanto, que Elvira Valderrama Correa, de Industria y Comercio, y Laura Gallegos Sánchez, síndico municipal, fueron quienes sí acudieron.

Con la presencia del presidente municipal sustituto, Andrés Artemio Caballero López, apenas lograron ser seis cabildantes, lo cual no fue suficiente porque, por lo menos para dos de los puntos, era necesario que estuvieran tres cuartas partes del cuerpo edilicio; se desconoce cuál haya sido el motivo de su ausencia, pero hay temor de que otros regidores sean detenidos, como pasó con el titular de la comisión de Hacienda.

Los ausentes fueron Alejandro Villarreal Hernández, regidor de la comisión de Servicios Públicos Municipales; Israel Nasta de la Torre, de Gobernación; Yesenia Hernández Asunción, de Obras Públicas; Sara Sánchez Mendoza, de Cultura, e Irma Villanueva Cortés, de Salud, además del de Hacienda, que está detenido.

La síndico municipal, Laura Gallegos Sánchez, señaló que la sesión de Cabildo se pospuso para el próximo martes, pero no puede tomarse más tiempo porque por “cuestiones personales” se está atrasando el desarrollo del municipio; agregó que antes de poder votar lo referente al tema financiero, debe darse a detalle de qué se trata.

Comentó que, lo antes posible, deben pasar el tema de los estados financieros, pero aclaró que ya se pidió al alcalde suplente que el análisis se haga con todos los regidores y no sólo con un grupo, esto porque es de interés de todo el Cabildo “que las cosas no se hagan a modo”; señaló que de no pasarse esos puntos pueden tener consecuencias legales y administrativas.

La titular de Nomenclatura afirmó que en, por lo menos, dos ocasiones no los han convocado a Cabildo, esto de parte de José Momox, secretario general del Ayuntamiento, que es quien debe convocarlos; al platicarlo con el edil sustituto, dijo desconocer esa situación, de ahí que le pidieron que tome cartas en el asunto.

Dictan prisión preventiva oficiosa a regidor y tres ex funcionarios

A los ex funcionarios públicos del Ayuntamiento de Tehuacán se les dictó prisión preventiva oficiosa tras la audiencia que se realizó desde la tarde del pasado viernes 21 de agosto y finalizó pasadas las tres de la mañana del sábado, eso provocó que una de las detenidas tuviera una crisis y fuera enviada a una clínica particular para su atención médica.

La fiscal encargada de parte de la Fiscalía Anticorrupción fue Brisa Pier Pérez, quien presentó distintas pruebas contra el regidor de la comisión de Hacienda Pública municipal de Tehuacán, Víctor Manuel N; la ex contralora municipal, Zamira N; la ex directora de Licitaciones, Ana Lucía N, y el ex tesorero municipal, Andrés N.

La determinación del juez de control de dictar prisión preventiva provocó en Ana Lucía N un colapso nervioso, de modo que fue llamada una ambulancia para ser trasladada a un hospital particular. Una vez restablecida, será ingresada al Centro de Reinserción Social de Tehuacán (Cereso), junto con el resto de los detenidos.

Esta última laboró solamente tres meses en la administración municipal, en el periodo en que gobernó Felipe Patjane Martínez, renunció por voluntad al cargo, pero durante su gestión fue parte del comité de Adjudicaciones, firmando documentos que la involucran en un desvío de recursos públicos por más de ocho millones de pesos.

La siguiente audiencia está pactada para el próximo 25 de agosto de 2020, será a las 16:00 horas, se sabe que hay 14 carpetas integradas contra integrantes del cuerpo edilicio y demás funcionarios y ex funcionarios municipales.