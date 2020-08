Cabildo rechaza propuesta de Caballero sobre nuevo encargado de Policía Municipal de Tehuacán

TEHUACÁN. La mayoría en el cabildo desechó la propuesta del presidente municipal suplente, Andrés Artemio Caballero López, para que se nombrara como encargado de despacho de la Policía Municipal a, Omar Santos González, quien proviene de la ciudad de Puebla, la propuesta generó polémica en los ediles quienes pidieron se sacara del orden del día.

Cumpliendo con lo que establece la ley fue, Caballero López, quien hizo la propuesta, esto debido a que el anterior director, Gabriel García González, no aprobó el examen de control y confianza, Santos González, se presentó ante el cabildo, ante quienes informó su trayectoria y currículo, reconoció que ha vivido en Puebla y no conoce a fondo Tehuacán.

Luego de eso la síndico municipal, Laura Gallegos Sánchez, hizo la observación de que el hombre no contaba con la carta de antecedentes penales, con la carta de no inhabilitado, ni con los exámenes de control de confianza, requisito indispensable para que pueda acceder al cargo, lo anterior a pesar de haber señalado que había laborado para la Secretaria de Seguridad Pública Estatal.

Se observó que en el petitorio no existió la renuncia al cargo por parte del funcionario anterior, José Momox, secretario general, observó que al no aprobar los exámenes de control y confianza amerita baja inmediata, Gallegos Sánchez, señaló que no se apegaron al procedimiento para despedir a García González, por lo que se puede amparar, perjudicando las arcas municipales.

La síndico municipal propuso que uno de los oficiales que ya se encuentra en activo en la corporación sea quien se quede al frente de la misma, pero el secretario general le informó que ellos tampoco tienen examen de control de confianza para hacer las veces de director, por lo que igual serían encargados de despacho.

Alejandro Villarreal Hernández, regidor de Servicios Públicos, defendió la propuesta del presidente, aunque el regidor de Gobernación, Israel Nasta de la Torre, admitió que no hay renuncia del anterior director, el secretario general también defendió que, Santos González, fuera nombrado como encargado de despacho, argumentando que es facultad del presidente hacer la propuesta, y el cabildo debe ratificarlo.

Francisco Salceda Ruanova y Reyna Alicia Paredes Flores, coincidieron en que es necesario dar oportunidad a alguien que sea local, toda vez que ha habido mandos que no conocen la ciudad, comprobándose así que quienes han sacado adelante el trabajo han sido los elementos.

Luego de la controversia por nombrarlo encargado de despacho, o no, ante la falta de su documentación completa, los ediles se unieron en su mayoría para solicitar que se sacara el punto del orden del día, hasta que pase el examen y se le pueda tomar en cuenta.