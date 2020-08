El miedo no anda en burro: se amparan ex directores de Oosapat y Planeación de Tehuacán

TEHUACÁN. El ex director del Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat), Rubén Huitrón López, y la ex directora de Planeación y Proyectos Municipales, Gabriela Sotomayor Lama, con la intención de evitar ser detenidos ante las detenciones ocurridas la semana pasada contra ex funcionarios municipales.

Ésta última obtuvo la suspensión del acto reclamado el 24 de agosto del año en curso, su audiencia será el próximo 31 de agosto a las 10:15 horas, así lo indica el expediente 573/2020, el juicio fue promovido por Sotomayor Lama, es de mencionar que en algunos momentos acusaron que desde esa área se gestaban irregularidades, pero no se confirmaron.

Huitrón López, en cambio, solicitó el amparo el 25 de agosto pasado, al cual se le asignó el número 583/2020, pero en su caso no hay suspensión, ante lo confuso de su escrito see le requirió para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del escrito, con las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes correspondientes.

Rubén Huitrón es cuñado de, Ana Lucía “N”, ex coordinadora de adquisiciones, y quien se encuentra detenida, junto con la excontralora y el regidor de Hacienda Pública Municipal, con él son cuatro las personas que se han amparado, dos ex funcionarios y dos regidores propietarios.