Quedan fuera 29 estudiantes de la Universidad para el Bienestar en Zinacatepec

A pesar de que los estudiantes fueron aceptados en la Universidad Benito Juárez García, no pueden inscribirse porque no renovaron el folio correspondiente

Veintinueve estudiantes que ya habían sido aceptados en la Universidad Benito Juárez García, con sede en Zinacatepec, no pueden inscribirse debido a que no renovaron el folio correspondiente que se les asignó desde 2019, ellos no realizaron el trámite por qué las autoridades escolares no sé los informaron.

Algunos de los alumnos afectados explicaron que en julio de 2019 solicitaron el folio para ser admitidos en esa institución, en ese momento fueron admitidos 504 alumnos, 240 ingresaron en septiembre de ese año, mientras que 264 quedaron en lista de espera, para el período a iniciar en febrero de 2020.

Indicaron que en enero de este año les informaron que debían acudir a las instalaciones para entregar su documentación para ser inscritos, esto del 24 al 28 de febrero, ellos acudieron y preguntaron si había que hacer algún otro trámite adicional, lo que incluía al folio que les dieron desde el principio, les indicaron que no.

Originalmente ellos iniciarían clases el 2 de marzo pasado, pero les explicaron que no había espacio en las instalaciones, por lo que lo harían hasta junio de 2020 lo que no fue posible debido a la contingencia sanitaria, finalmente giraron indicaciones de que el 21 de agosto se publicaría la lista de aceptados pero ellos no aparecieron.

Al acudir a la escuela les informaron que ellos no estaban incluidos en los listados debido a que no actualizaron sus folios, pero en ningún momento les giraron esa instrucción, al buscar una solución con el director, Clemente Xincaxtle Lezama, éste les dijo que eso deben resolverlo con alguien de arriba.

Los estudiantes explicaron que ellos no han pagado nada, pues tienen una beca que les permitiría estudiar, pero han esperado año y medio para poder empezar a cursar su carrera, que sería de medicina, señalaron que de haber sabido en febrero que no iban a ser admitidos hubieran buscado alguna otra opción para poder seguir sus estudios.