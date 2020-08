Artemio Caballero López sume a Tehuacán en la ingobernabilidad

En la última semana, el presidente municipal sustituto, Andrés Artemio Caballero López, se ha enfrentado a múltiples reveces políticos, lo que incluye el rechazo del Cabildo a su propuesta del nuevo director de la Policía Municipal, además de manifestaciones de esa misma corporación, sindicalizados, presidentes de colonias y acusaciones de solapar actos de corrupción en la junta auxiliar de Santa María Coapan.

Las manifestaciones continúan en medio del procedimiento de revocación de mandato, el cual sigue su curso; la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Estatal sesionó apenas el 24 de agosto y admitió el desahogo de pruebas y alegatos, como parte del referido procedimiento, que, de votarse a favor, desaparecería al Cabildo de Tehuacán.

Para tratar de frenar esa determinación, el Cabildo, a principios de mes, facultó al presidente municipal suplente para presentar una controversia constitucional, pero al despojar de sus facultades a la síndico municipal, Laura Gallegos Sánchez, ésta inició un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) contra el Cabildo.

A eso se suma que, el pasado viernes 21 de agosto, elementos de la Policía Municipal protestaron porque no se les habían pagado las primas vacacionales, la respuesta del presidente fue que hicieran lo que quisieran, porque no sabía si después del 31 de agosto él aún estaría gobernando Tehuacán, pero aun así tuvo que ceder y dio la orden de que se les pagara.

Para el lunes 24 de agosto, los que se manifestaron fueron los presidentes de, por lo menos, nueve colonias por la falta de acciones del Ayuntamiento, solicitaron luminarias y que se realicen acciones concretas para prevenir el dengue y el COVID-19.

El martes 23, fueron los habitantes de Santa María Coapan quienes tomaron el relleno sanitario y señalaron que el Ayuntamiento de Tehuacán está solapando al presidente auxiliar, Gabino Cecilio Santiago, pues el propio Cabildo auxiliar lideró la toma de instalaciones y acusó que, a pesar de la petición de una auditoría a las arcas auxiliares, no se ha realizado.

El 26 de agosto tocó turno a los trabajadores sindicalizados, quienes se quejaron de que no se les había pagado como corresponde al contrato colectivo de trabajo, ante la presión, hubo acuerdo de que se les pagaría a la brevedad.

Ni siquiera en el Pleno del Cabildo el presidente municipal sustituto las tiene consigo, los regidores desecharon la propuesta del edil para el ocupante de la titularidad de la Policía Municipal, pues la persona propuesta no tenía carta de antecedentes no penales, de no inhabilitado y tampoco había presentado los exámenes de control y confianza.