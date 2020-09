Artemio Caballero sigue sin titular de Policía Municipal en Tehuacán

A dos meses de haber tomado protesta, Andrés Artemio Caballero López, presidente municipal suplente de Tehuacán, no ha podido estabilizar a la dirección de la Policía Municipal, en éste tiempo designó un director que no es apto para el cargo, y su segunda propuesta tampoco llenó los requisitos, por lo que el Cabildo desechó su propuesta.

Gabriel García González, quien tomó protesta al cargo el pasado 20 de julio, tuvo que salir de la corporación apenas un mes después, esto luego de que el propio director general de gobierno, José Miguel Jiménez Castillo, admitió que el mando no aprobó los exámenes de control y confianza, tal como lo indica la ley.

García González presumió de tener entrenamiento israelí, dentro de su trayectoria destacó que ya había sido parte de la corporación como custodio de un comandante, pero al cuestionar a sus anteriores jefes, informaron que no lo recordaban y lamentaron que se designara a alguien de quien no se podía confirmar si sus datos eran reales.

Tras su salida, fue precisamente Jiménez Castillo quien se hizo cargo de la corporación, la inestabilidad de la misma fue notoria cuando los elementos de la Policía Municipal recurrieron al paro de labores debido a que, desde el área de Recursos Humanos, no se les liberaron las primas vacacionales, además de que se les informó que serían por un monto menor a las de años anteriores.

Caballero López no pudo mediar con ellos, lejos de poder darles una respuesta a sus peticiones, les indicó a los policías que se manifestaran si querían, pues él ni siquiera sabía si estaría gobernando Tehuacán después del 31 de agosto, lo que encendió los ánimos de los uniformados, quienes se consideraron menospreciados por el alcalde suplente.

La segunda propuesta del presidente municipal suplente al cabildo, Omar Santos González, no fue avalada por los cabildantes, esto porque el señalado sería nombrado encargado de despacho y no director, pues no contaba con el examen de control y confianza aprobado, tampoco con la carta de antecedentes no penales y la de no inhabilitado.

Pese a que resaltó haber trabajado en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y vivir en Puebla la mayor parte de su vida, admitió que no conoce Tehuacán, lo que fue contundente para que el Cabildo rechazara la propuesta la semana pasada; hasta ahora, la dirección sigue acéfala, a pesar de ser una de las más importantes en la administración municipal.