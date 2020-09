Por pandemia en Tehuacán el Grito de Independencia será virtual

TEHUACÁN. La ceremonia del Grito de Independencia en Tehuacán será pregrabada y se transmitirá el 15 de septiembre a las 10 de la noche, es decir será virtual debido a la contingencia sanitaria vigente, además el resto de ceremonias alusivas al mes patrio serán con aforo reducido y estrictas medidas sanitarias.

Manuel Tello Valderrama, director de Educación del municipio, explicó que la disposición del presidente municipal suplente, Andrés Artemio caballero López, es evitar aglomeraciones la tradicional noche del grito, es por ello que no será una transmisión en vivo, hasta ahora no se saben los pormenores y cuando pudiera darse la grabación.

Aunque ayer iniciaron las actividades por el mes patrio, Caballero López no se presentó al izamiento de bandera realizado en el Monumento a la Identidad, y tampoco presidió la colocación del bando solemne en el portal del Palacio Municipal, esta última ceremonia fue presidida por el Secretario General del Ayuntamiento, José Momox Sánchez.

Este año el ayuntamiento también determinó la cancelación del desfile Cívico militar del 16 de septiembre, es de mencionar que bajo el argumento de falta de recursos económicos el municipio determinó no invertir en la colocación de adornos alusivos al mes patrio.