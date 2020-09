Policías no aprueban exámenes de control de confianza y Ayuntamiento no los da de baja

Mencionó que durante la administración pasada no estaba conformada la Comisión de Honor y Justicia, que es la que determina la baja del elemento que no ha pasado el examen de control de confianza correspondiente, a pesar de eso se dio de baja a personal sin contar con ese requisito, lo que dio pie a demandas de amparo de parte de esos elementos.

En lo que va de la administración cuatro ex elementos de la Policía Municipal de Tehuacán han ganado juicios de amparo debido a que el Ayuntamiento no realizó el procedimiento adecuado para poder darlos de baja conforme a derecho, informó la síndico municipal, Laura Gallegos Sánchez.

Mencionó que durante la administración pasada no estaba conformada la Comisión de Honor y Justicia, que es la que determina la baja del elemento que no ha pasado el examen de control de confianza correspondiente, a pesar de eso se dio de baja a personal sin contar con ese requisito, lo que dio pie a demandas de amparo de parte de esos elementos.

Indicó que en promedio ésta administración ha pagado a cuatro ex policías que ganaron dichos juicios, los montos más altos han sido de hasta 300 mil pesos, además de que hay otros en proceso que aún no tienen una sentencia definitiva, la funcionaria señaló que en el caso del ex director de la Policía Municipal, Gabriel García González, sí presentó su renuncia.

La funcionaria refirió que en éste momento la Comisión de Honor y Justicia está conformada debidamente, pues con la designación del presidente municipal suplente, Andrés Artemio Caballero López, que es quien la preside, se está cumpliendo a cabalidad con los requisitos de ley, de modo que ya no tenga el Ayuntamiento que desembolsar un peso más por ese concepto.