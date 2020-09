Despiden a director de Comunicación de Tehuacán tras ser detenido ebrio

Álvaro Camargo Ramírez, quien se desempeñaba como director de la Unidad de Giras y Comunicación Social del Ayuntamiento de Tehuacán, fue separado del cargo debido a las imágenes difundidas en redes sociales en las que insulta y ofende a personal de la Policía Municipal, quienes lo detuvieron en estado de ebriedad la noche del pasado 15 de septiembre y fue exhibido en redes sociales

Así lo dio a conocer el Ayuntamiento de Tehuacán, a través de un comunicado, en el que establece que el presidente municipal sustituto, Andrés Artemio Caballero López, tomó la decisión de separar del cargo al funcionario, recalcando que se reprueban este tipo de acciones; cabe señalar que el ex funcionario público presumió influencias para ser liberado.

En el documento, se hace un llamado a todo el personal de la administración “a conducirse en base a la pulcritud, decencia, rectitud y calidad moral”, esto para dar una atención eficaz a los ciudadanos, además de recordarles que se deben conducir bajo el Código de Conducta para los Servidores Públicos, Capitulo II, artículo VII.

Caballero López recalcó que “el gobierno municipal no tolera las malas conductas y expresa que hay cero tolerancia, y cero influyentismo porque la ley es pareja para todas y todos”, pero lo que no aclara es si el hoy ex funcionario pagó su multa correspondiente o si en su defecto fue liberado sin algún tipo de sanción.

Cabe señalar que Camargo Ramírez fue detenido alcoholizado por los uniformados, acción que fue grabada y difundida en redes sociales, y llamó al director general de Gobierno, José Miguel Jiménez Castillo, a quien pidió que gestionara para su liberación de forma inmediata.

Por si fuera poco, presumió sus influencias e insultó a los uniformados que con sus teléfonos celulares grabaron el hecho para confirmar la prepotencia del entonces todavía servidor público de Tehuacán.