Edil de Tehuacán amenaza con denuncias a los medios que se burlen de su funcionario borrachín

Andrés Artemio Caballero López, presidente municipal sustituto, señaló que se iniciará una investigación sobre qué elemento filtró el video del ex director de Comunicación Social borracho y procederá legalmente contra los medios por difundirlo

El presidente municipal suplente, Andrés Artemio Caballero López, dijo que “nadie se puede burlar de la autoridad”, por lo que procederá legalmente contra el o los medios de comunicación que así lo hayan hecho, esto a propósito de la difusión que se hizo del video del ex director de Comunicación Social, Álvaro Camargo Ramírez.

Refirió que, si bien hay servidores públicos “que no han dado el ancho”, eso no justifica el actuar de medios de comunicación que han hecho mofa de lo ocurrido, el alcalde aseguró que están confundiendo la libre expresión con la burla hacia la autoridad, “son totalmente diferentes”, sentenció.

Mencionó que lo ocurrido con el ex director es lamentable, pues deben ser los funcionarios públicos quienes den ejemplo, pero al publicar el video, se ejerce daño moral contra Camargo Ramírez, de ahí que se procederá también contra los elementos policiacos que tomaron y filtraron el video.

Afirmó que la autoridad no puede ser motivo de burla y no se va a tolerar, por lo que se va a proceder conforme a derecho. Al respecto de la vacante que deja el ex funcionario, indicó que se nombrará a un nuevo titular de la dirección de Comunicación Social, el cual será una persona de Tehuacán.

Se sabe que los policías municipales que filtraron el video del ex director de Comunicación Social podrían ser cesados, afirmó el director general de Gobierno, José Miguel Jiménez Castillo, quien dijo que se inició una investigación por ese hecho, y si se determina que hay responsabilidad, serán sancionados por la comisión de Honor y Justicia.