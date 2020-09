Diputados de oposición votarán en contra de la disolución del Ayuntamiento de Tehuacán

Diputados de oposición votarán en contra o en abstención de la revocación de mandato del ayuntamiento de Tehuacán, al ir en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró el diputado Oswaldo Jiménez López.

En conferencia de prensa virtual, el legislador panista criticó el hecho de que en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado se haya avalado la extinción del Ayuntamiento de Tehuacán, advirtiendo que puede generar consecuencias en contra de los diputados.

En este sentido los exhorto a que voten en contra de la aprobación de dicho dictamen en la sesión de Pleno que se tendrá esta tarde, afirmando que se incurriría en un desacato ante la SCJN.

“Hemos estado platicando con diputados de diferentes grupos, tenemos un número de diputados que vamos a ir en contra o en abstención de este dictamen”,declaró.

En otro tema Jiménez López minimizó la falta de reconocimiento por parte de Congreso del Estado como coordinador de la bancada del PAN en el Poder Legislativo, señalando que este no se ha podido dar a causa de la pandemia del Covid-19.

Indicó que cuenta con el reconocimiento de su partido tanto a nivel estatal como nacional, por lo que solo falta esperar a que se oficialice su nombramiento en el congreso local.

“La dinámica de esta legislatura y la contingencia no nos ha permitido desatorar el tema, esperamos que pronto se pueda desatorar, no es un tema que me ocupe o me preocupe“, dijo.