Inestabilidad en el Ayuntamiento de Tehuacán afecta a la economía

La determinación del Congreso estatal de disolver el Ayuntamiento de Tehuacán aumenta la incertidumbre que ya se tiene en el municipio, coincidieron los presidentes de las cámaras empresariales Coparmex, Canacintra y Canaco, quienes señalaron que en lo que va del periodo de gobierno no ha habido crecimiento económico en el municipio ni tampoco inversiones.

Juan Nicolás Parés presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) Tehuacán, señaló que “es una vergüenza” no sólo por lo que se refiere a la falta de obra pública, seguridad pública e inversiones, sino porque no hay claridad en el recurso que recibe el municipio, al grado de que ni siquiera han bacheado.

Refirió que es evidente que no se tienen proyectos para Tehuacán, ni siquiera uno del que se pueda hablar sea la obra magna de la actual administración municipal; además, indicó que “hay un desorden total (…) los problemas políticos han sido más importantes que el bienestar de Tehuacán”, opinó.

Mencionó que la determinación del Congreso en este momento es lo menos importante, lo fundamental es que quien se quede realmente trabaje, porque hasta la fecha no hay acciones de orden público; en cuanto a la designación de Fernando Sánchez Sasia como presidente del Concejo Municipal, señaló que no lo ven mal, pero se debe actuar contundentemente si es que se hace efectiva la designación de la Legislatura.

Gerardo Hernández Moguel presidente de la Cámara Nacional de la Transformación (Canacintra) Delegación Tehuacán, indicó que en distintos momentos se han reunido con las autoridades municipales, pero han cambiado tanto que cuando apenas están logrando avances, tienen que retroceder porque no hay con quien entenderse.

Coincidió con Nicolás Parés en torno a que no hay proyectos y al no trabajar conjuntamente con la autoridad, la posibilidad de inversión se ha perdido. Refirió que los distintos sectores en diferentes momentos han tenido intenciones de trabajar, pero no han podido concretar nada, incluso se han reunido con Andrés Artemio Caballero López, presidente municipal suplente, y aunque hay buenas intenciones, sigue habiendo incertidumbre.

Jesús Ceja Kuri presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tehuacán, indicó que no ve el caso de hacer tantos cambios, pues se está a poco más de un año de finalizar la administración, sin embargo, coincidió en que sin importar quien quede de titular de la presidencia es urgente que realmente labore.

“Tehuacán está en un punto en el que urge que nuestras autoridades se pongan a trabajar”, agregó que el comercio está quebrado y en una situación compleja, mientras que las autoridades se distraen con otras situaciones, dejando de lado el bienestar de los tehuacaneros.