Sólo un diploma dieron de reconocimiento a doctores y enfermeras en Tehuacán

Entregan reconocimientos al personal del área de Salud Municipal por parte del Ayuntamiento de Tehuacán, este solamente constó en diplomas, pues no hubo incentivo económico y tampoco se podrá dar la homologación de salarios que solicitaron algunos

TEHUACÁN. Aunque se entregaron reconocimientos al personal del área de Salud Municipal por parte del Ayuntamiento de Tehuacán, este solamente constó en diplomas, pues no hubo incentivo económico, tampoco se podrá dar la homologación de salarios que solicitaron algunos, les informó el presidente municipal suplente, Andrés Artemio Caballero López.

Durante el discurso del alcalde se comprometió a la remodelación del Hospital Municipal, lo que, aseguró, ya se empezó, pues la meta es dejar el edificio adecuado, además de mencionar que el reconocimiento es para todo el personal que han estado en apoyo a los pacientes de covid-19.

Se refirió a los reconocimientos que dieron al área de Protección Civil y Bomberos el pasado 15 de septiembre, lo que provocó molestia en el personal de Salud Municipal, pues ellos no han hecho traslados de pacientes covid-19, y el reconocimiento fue por ese motivo, el alcalde sostuvo que se les reconoció, “porque así convenía”.

Al finalizar el evento personal de salud se acercó al presidente y le solicitó la homologación salarial, por ejemplo, una persona que es parte del área de Técnicos en Emergencias Médicas, que es encargado de hacer el traslado de pacientes covid-19, gana tres mil 200 pesos a la quincena, pero alguien de bomberos gana más de cinco mil pesos, sin correr ese tipo de riesgo.

El presidente municipal suplente argumentó que por ahora no sería posible la homologación, toda vez que el Presupuesto de Egresos 2020 no lo realizó él, de modo que no puede hacer ninguna modificación, pero para el siguiente podrían hacer algún tipo de ajuste y que se homologuen los salarios.