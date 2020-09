Bares de Tehuacán piden piso parejo: acusan que restaurantes venden alcohol hasta la madrugada

Dueños de bares, antros, cervecerías y lady´s night exigieron al ayuntamiento de Tehuacán piso parejo, pues indicaron que los restaurantes bar que están abriendo sus puertas no respetan el aforo, ni el horario

TEHUACÁN. Piso parejo y no simulaciones es lo que pidieron dueños de centros nocturnos, cervecerías y bares, los cuales aseguraron que los restaurantes bar que han abierto sus puertas están incumpliendo con los horarios y el aforo de personas, además de que venden cerveza amparándose en que también ofertan botanas.

Carlos Demetrio, dueño de un negocio de ese giro, refirió que se entiende por restaurante aquel negocio que su principal ingreso proviene de la venta de alimentos preparados, para eso tienen montada una cocina y personal asignado a la misma, lo que no está ocurriendo, los bares están vendiendo hamburguesas y alitas para justificar su operación.

Mencionó que es necesario que Protección Civil y Bomberos empiece con los operativos para verificar cómo es que están laborando, pues no están cumpliendo, en cambio cervecerías, bares y centros nocturnos no están laborando, afectándolos por casi seis meses, pues desde el 21 de marzo no están operando.

Con esa queja se presentaron ante las autoridades municipales, quienes les informaron que no se les puede permitir abrir sus negocios debido a que son indicaciones hechas por el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, quien recién ha emitido un nuevo decreto reafirmando que los establecimientos no esenciales no abrirán sus puertas.