No fue fiesta, se justifica el edil de Tehuacán ante festejo clandestino de la matanza

Andrés Artemio Caballero López, edil sustituto de Tehuacán, justificó de forma absurda el festival clandestino de La Matanza que organizó el fin de semana pasada a la que asistió la alcaldesa de la capital poblana, Claudia Rivera Vivanco, ya que señaló que como embajador del municipio es su deber promocionar el tradicional platillo; aunque recalcó que no fue una fiesta, sino un convivio.

El edil suplente indicó que como autoridad municipal es su labor actuar como embajador cultural del platillo de temporada; dijo que a él y a su esposa no les gustan las fiestas, sino que más bien se trató de un convivio donde invitó a la señalada alcaldesa, además de magistrados y dos diputados.

“Primero, una cosa es fiesta y otra cosa es un convivio. Fiesta, yo lo veo como unos 15 años, una boda, eso es una fiesta. Y a mí no me gustan las fiestas. Mi esposa y yo en 10 años yo creo que hemos asistido a dos fiestas. Pero como presidente municipal también parte de mi labor es ser un embajador. ¿Por qué? Porque yo me tengo que sentar con diputados, con presidentes municipales, con presidentes de las juntas auxiliares, con magistrados, porque es parte de la gestión pública”.

Aseguró que el evento organizado en el Centro Cultural El Calvario mantuvo todos los protocolos de Sana Distancia y medidas ante la pandemia, por lo que minimizó el hecho de que se haya realizado un mes después del inicio de la temporada del Mole de Caderas.

“Ahora, con respecto a las calles (cerradas), que también se criticó, ¿saben cuántos pedidos de cierre de calles tengo? Muchos, todo el tiempo, de las parroquias, en las colonias, que van a hacer un evento, me piden permiso para cerrar una calle y piden la asistencia de Protección Civil, de la Policía y de Bomberos, a veces. Entonces tampoco es algo tan grande”.

El presidente municipal sustituto recalcó que el evento no fue una fiesta, tal como trascendió en medios de comunicación, pues afirmó que ni a él ni a su esposa les gustan las fiestas, sino que fue una reunión de gestión.

“Lo que nosotros hacemos es la gestión y nosotros, aunque no quiera porque no me gusta –yo les comentaba hace rato, yo no tomo, no fumo, mi esposa tampoco, no nos gustan las fiestas–, pero tenemos que hacer la labor de gestión política natural, entonces que no se desvirtúe”.

Caballero López se invistió como el primer embajador de Tehuacán para promocionar el Mole de Caderas fuera del municipio, por lo que justificó de nueva cuenta el evento al que estuvieron invitadas varias figuras políticas del estado.

“Cuando quieres promocionar hacia el exterior ¿invitas a los tehuacaneros o invitas a los de fuera?... Yo soy el primer embajador en Tehuacán que invita a los ciudadanos. Vinieron un magistrado, una presidenta municipal, dos diputadas, entonces esto no es la última ni la primera. La semana pasada estuve con un presidente municipal también gestionando y la semana antepasada estuve con unos diputados también gestionando en una comida”.