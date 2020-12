Comisión de Servicios Públicos de Tehuacán contempla remunicipalizar organismos de basura y agua

La Comisión de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Tehuacán, contempla remunicipalizar los organismos descentralizados de basura y agua potable, con el objetivo de ingresar los recursos a las arcas municipales, sin embargo, los directores de ambas dependencias rechazaron la propuesta e indicaron que eso provocaría un retroceso en el municipio.

El director del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite), José Antonio Olaya Hernández rechazó la propuesta de remunicipalizar al organismo, a lo contrario el regidor de Servicios Públicos, Alejandro Villareal Hernández, debe trabajar en conjunto con ellos, antes de buscar desaparecerlo, pues hace más de un mes que no acude a reuniones de concejo, reiteró que en caso de llevarse a cabo afectaría en los avances que se han realizado, no es factible que el ayuntamiento se haga cargo de ambos organismos, no solo es administrar, también tomar en cuenta la empresa recolectora de basura Tersa del Golfo, la operación del relleno sanitario, entre otras actividades.

Actualmente el Ooselite eroga 400 mil pesos en nómina de 80 trabajadores aproximadamente, de quienes sus sueldos oscilan desde los 2 mil 500, hasta 30 mil pesos, el sueldo más alto es del director, por lo tanto, perciben un 43 por ciento menos de salario que un regidor, manifestó.

Por parte de Jaime Barbosa Puertos, director del Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (Oosapat), manifestó que dicha propuesta no es viable, "antes de emitir este tipo de propuestas deben estudiar la Ley para entender la razón de operación de los sistemas descentralizados, la remunicipalización, es lanzar palabras al aire y solo crear confusión, así como controversia hacia la ciudadanía, ya que no solo es un tema que deba presentarse a cabildo para su votación, sino debe primeramente estudiarse el porqué de la creación de estos organismos".

En caso de llevarse a cabo la remunicipalización, la operatividad del agua y drenaje dentro del municipio, estaría en retroceso para la ciudadanía, finalizó.