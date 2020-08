¡Abusivos! Cobran piso a abuelito que vendía frijoles en Tepatlaxco (VIDEO)

El hombre de la tercera edad aseguró que no tenía dinero para pagarles el derecho de piso

Empleados del área de Servicios Públicos del ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, exigieron el pago de derecho de piso a un hombre de la tercera edad que llegó a vender frijoles en la plazuela.

Los servidores públicos amagaron al señor, cuyo único delito es ganarse la vida honradamente comercializando lo que produce en el campo.

El hombre de la tercera edad y de sombrero, sentado en una silla les dijo “no me aparto de la razón, si quieren me voy”, pues justificó que no tenía dinero.

Una jovencita intervino para ayudar a la persona de la tercera edad, pero los servidores públicos hicieron que parara la grabación con su celular.

Hasta el momento, no ha habido una postura del alcalde de Tepatlaxco de Hidalgo, Calixto González Montero.

La actitud de los trabajadores del ayuntamiento provocó indignación entre habitantes de la zona, pues en plena pandemia del coronavirus no permiten que los viejitos ganen dinero con la venta de productos del campo.