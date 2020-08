Despiden a directora del Centro Escolar de Ciudad Serdán a días de iniciar el ciclo escolar

Ciudad Serdán.- A días de iniciar con el ciclo escolar 2020-2021; se anunciaron cambios en la dirección general del Centro Escolar presidente Francisco I. Madero, (CEPFIM) fue el pasado 16 de agosto, cuando se dio el nombramiento a José Trinidad Vázquez Arana, quien releva en el cargo a la Maestra Laura Cesin Vargas; quien permaneció al frente de la institución durante cinco años.

Una designación que para algunos era esperada y para otros una sorpresa.

Meses atrás en una visita del teniente coronel José Antonio Zamora Velázquez; titular de Centros Escolares en la entidad; personal docente y administrativo, mostraron su inconformidad en relación al trabajo de la maestra Laura Cesin Vargas, situación que en aquel tiempo se analizaría.

Desde el 16 de agosto el Maestro José Trinidad Vázquez Arana, recibió el nombramiento como director general; Abogado, sicólogo y Contador Público, es parte de la preparación académica.

La entrega recepción inicio el día de ayer y el próximo lunes en este inicio de ciclo escolar atípico, el recién llegado director tendrá aulas sin profesores y alumnos.

"El próximo martes es probable que el teniente coronel, me presente de manera oficial con directivos y ellos compartirán la información con docentes" afirmó José Trinidad Vázquez Arana, director general CEPFIM.

Sobre el inicio de clases a distancia el próximo lunes, el director general augura que debe haber un compromiso por parte de alumnos, el apoyo de padres de familia y docentes, para lograr una inclusión.

Por su parte Laura Cesin Vargas, ex directora general, aceptó que su ciclo termina en este cargo, reiterando que se deja trabajo y proyectos en desarrollo.

"Siempre en la vida hay ciclos, me voy satisfecha porque viene a trabajar por la escuela que me formó, los resultados están a la vista y se quedan proyectos, me voy satisfecha" dijo Laura Cesin Vargas.

Hace cinco años la maestra Laura Cesin Vargas, fue designada por indicación del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, cargo que en aquel tiempo no fue bien visto, pero se acató.

José Trinidad Vázquez Arana, originario de esta ciudad Serdán, estudió preescolar y primaria en este centro escolar; con 16 años de experiencia en el ámbito educativo y proveniente de la sub dirección académica en el centro escolar de Actatzingo, afirma que será un director incluyente.

A 65 años de fundación del Centro Escolar presidente Francisco I. Madero; la nueva realidad llega con un nuevo director, quien tendrá que esperar a que el semáforo esté en verde, para poder recibir y conocer a la población estudiantil de preescolar a bachillerato.