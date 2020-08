Policía Municipal de Lara Grajales brilla por su ausencia durante asalto frente a comandancia

A través de las redes sociales, la víctima señaló que los uniformados no le quisieron auxiliar, a pesar de que comentó que sus asaltantes iban armados.

Ángel N fue asaltado esta mañana en las inmediaciones del banco HSBC de Lara Grajales, porque de inmediato acudió a la comandancia donde sólo se encontraba un perrito; el comandante en turno se excusó advirtiendo que la patrulla estaba en dando rondines.

"Hola amigos una disculpa sé que no es para esto el grupo pero lo hago para que ustedes tengan mucho cuidado ya que no contamos con el apoyo de la policía de Rafael Lara Grajales ase unas horas le sucedió esto a un familiar que lo asaltaron cerca del banco HSBC a las 5:50 .am ay les dejó el vídeo para que lo vean lo que dice el supuesto comandante que pena", comentó la víctima de robo.