Acuerdan Instalación de tianguis en Chalchicomula con aforo de 30 por ciento

Ciudad Serdán.- Con medidas estrictas de sanidad, el próximo lunes 7 de septiembre se instalará nuevamente el tianguis en calles del centro en ciudad Serdán, solo se permitirá el 30% de comerciantes, no habrá acceso a niños ni personas de la tercera edad, quien no use cubre bocas o no permita que le tomen la temperatura, tampoco podrá ingresar.

La decisión se tomó ante la situación económica que ya afecta a varios tianguistas y comerciantes, quienes ya se habían instalado hace unos meses ante el incremento de contagios y muertes por COVID, originó que nuevamente se cancelara el tianguis.

Autoridades municipales, dieron a conocer que el horario será de ocho de la mañana a seis de la tarde.

En cada esquina habrá un filtro con personal encargado de aplicar gel, tomar temperatura, exigir cubre boca a ciudadanos, si alguno no acata estas medidas no podrá ingresar a realizar sus compras.

Se exhorta a la ciudadanía, a no acudir con toda la familia, además queda prohibida la entrada para niños y personas de la tercera edad.

En esta nueva realidad y con el objetivo de reactivar la economía en el municipio, se va a permitir instalación de comercio ambulante en determinadas áreas y de forma paulatina.

Cifras oficiales indican 144 casos confirmados por COVID-19, en Chalchicomula, número que puede ser el doble o más, ya que hay varias personas que se atienden con médicos particulares y no acudieron al sector salud.

Con el regreso del tianguis, debe haber responsabilidad compartida entre comerciantes y ciudadanos, para evitar una suspensión nuevamente por incremento de contagios