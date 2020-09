Profesora de Palmar se vuelve youtuber tras dar clases en línea (VIDEOS)

Palmar de Bravo.- La distancia no es pretexto cuando se quiere educa a pequeños de preescolar, así lo está demostrando la profesora Valeria Blanco, quien aprovecha su canal de YouTube, para impartir clases a niños y niñas de la escuela "Ramón López Velarde" en la comunidad de Santa Cruz Monterrosas, la idea nació al inicio de la contingencia sanitaria, cuando envió un mensaje por motivo del día del niño el pasado 30 de abril.

Lo que inició con una felicitación, terminó en una motivación para alumnos de preescolar y padres de familia, de ahí la profesora Valeria, decidió producir videos pero ahora acorde a la planeación y programa del ciclo escolar.

En la nueva normalidad y con un ciclo escolar recién iniciado, los 32 alumnos de tercer grado de preescolar, reciben dos veces a la semana un video que los enriquece de conocimientos.

"Sigo haciendo los vídeos con contenidos de acuerdo a mi planeación, además implemente la animación en cada video" afirmó Valeria Blanco, profesora del preescolar en Santa Cruz Monterrosas.

Las clases a distancia no son un impedimento para realizar tareas y actividades en casa.

Los vídeos, son enviados y trasmitidos en el canal de la maestra Vale, dos veces a la semana con el objetivo de que los padres de familia no gasten sus datos en recargas constantes, ya que no todos cuentan con internet en casa.

"He tenido resultados como cumplimiento de tareas y mayor rendimiento académico, vamos bien y no he sentido el cambio porque trabajamos bonito" recalco la maestra Vale.

Además de los vídeos, hay actividades en casa donde se utilizan materiales reciclables para que no salgan de casa los alumnos.

En nivel preescolar, el juego es fundamental para el aprendizaje y formación de los niños.

De esta forma la comunidad de Monterrosas, enclavada en el municipio de Palmar de Bravo, ha iniciado el ciclo escolar 2020-2021; con una estrategia implementada por Vale, la cual logró involucrar a alumnos y padres de familia del preescolar Ramón López Velarde.

Esta semana la profesora Vale, trabajará con sus alumnos con los temas de Efemérides del mes patrio y Batalla de Chapultepec; lo que inició como una felicitación del día del niño, continúa como una herramienta para clases a distancia.

El material se puede consultar en el canal de You Tube Valeria Blanco Maestra.