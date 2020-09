Exoneran a dueños de tiendita acusados de vender el Rancho Escondido adulterado en El Seco

Ofelia y José Guadalupe fueron liberados, pues no se pudo demostrar que intentaron sobornar a policías municipales y ministeriales en San Salvador El Seco; familiares protestaron y hasta bloquearon carretera hasta liberación

Fueron liberados dos comerciantes acusados de haber vendido Rancho Escondido adulterado a cuatro personas que perdieron la vida luego de una convivencia en la localidad de Santa María Coatepec, en San Salvador El Seco, la semana pasada.

Aproximadamente a las 14:15 horas del domingo 20 de septiembre, José Guadalupe F y Ofelia P salieron junto con sus abogados de la Casa de Justicia de Ciudad Serdán tras la primera audiencia del caso de la carpeta de investigación 550/2020/ CDSER.

Ofelia y José Guadalupe fueron acusados por cohecho, presuntamente por intentar sobornar a la Policía Municipal y Ministerial en San Salvador El Seco, delito que no se pudo comprobar por parte de la parte acusadora.

Durante la audiencia, un promedio de 100 personas llegaron a la Casa de Justicia en Ciudad Serdán exigiendo la libertad de los dos comerciantes, quienes el pasado jueves 17 de septiembre fueron detenidos.

Por su parte, familiares aseguraron que no tenían conocimiento del proveedor que vendió el licor adulterado: "De eso no vamos hablar, no tengo conocimiento de quién pudo ser, pero a mi hermana le están achacando cosas", afirmó un familiar de Ofelia P.

De acuerdo al hermano de la señora Ofelia P, el aseguramiento de ambos comerciantes ocurrió el jueves 17 de septiembre, por medio de engaños: "A los dos les pidieron que fueran a firmar un documento al Ayuntamiento de San Salvador El Seco, fue ahí cuando los detuvieron y los trajeron para Serdán", comentó el familiar.

La inconformidad creció cuando el abogado defensor les informó que José Guadalupe y Ofelia ya estaban en libertad, pero la Policía Ministerial y Seguridad Pública de San Salvador El Seco pretendían aportar más cargos para evitar que salieran en libertad.

En entrevista a CAMBIO Regionales, el abogado defensor de ambos comerciantes confirmó que la Policía Ministerial y Seguridad Pública de El Seco ya esperaban afuera de la Casa de Justicia para asegurarlos nuevamente, situación que no ocurrió.

"No hubo elementos suficientes y se dio la libertad, pero afuera ya había policías ministeriales para asegurarlos, pero no tenían orden de presentación", afirmó Andrés Bravo, abogado defensor de los comerciantes.

Esto generó molestia en familiares que fueron en apoyo, por lo que cerraron por algunos minutos la carretera federal El Seco-Esperanza, a la altura de la Casa de Justicia, vialidad que se abrió en cuanto José Guadalupe y Ofelia subieron al vehículo de sus abogados.

Cabe señalar que la miscelánea Zury fue clausurada por no contar con permiso para operar como tienda y no por vender alcohol adulterado.

Luego de la liberación de José Guadalupe y Ofelia, sigue sin haber personas detenidas por los cuatro homicidios en Santa María Coatepec.