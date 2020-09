Ayuntamiento de Chalchicomula adeuda casi 3 millones a relleno intermunicipal

Carlos Tentle Vázquez, presidente municipal de Chalchicomula de Sesma, adeuda casi 3 millones de pesos a la compañía Merbec Green que se encarga del manejo de los residuos que llegan al relleno municipal, lo que podría originar una contingencia parecida a la ocurrida en Huauchinango, donde las calles se llenaron de basura.

El 4 de mayo de 2020, un representante de la empresa Merbec Green entregó un oficio donde se solicita la regularización de un saldo pendiente por los trabajos de residuos generados en el municipio.

Dicho rezago corresponde de octubre de 2018 a marzo de 2020 por una cantidad de 2 millones 948 mil 433 pesos, gastos generados por 14 mil 951 toneladas de residuos que han ingresado al basurero intermunicipal.

De acuerdo al presidente municipal de Chalchicomula, ya se revisa documentación de la concesión realizada en administraciones pasadas sobre el manejo del relleno sanitario, además de que buscan llegar a acuerdos de funcionamiento.

En entrevista, Teltle Vázquez habló sobre el adeudo por más de 2 millones de pesos a la empresa que maneja el relleno sanitario intermunicipal, mencionando que se está revisando la documentación del contrato con la empresa Merbec Green.

"Esa empresa no está concesionada dentro del Ayuntamiento de Chachicomula por compromisos que no ha cumplido a lo largo de este periodo que han laborado en el municipio y estamos revisando para que no haya mal manejo del relleno sanitario", puntualizó Tentle Vázquez.