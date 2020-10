Marisol Cruz amenaza a burócratas con despedirlos al convocar a junta urgente

Marisol Cruz García, presidente municipal de Tecamachalco, convoca a una reunión urgente este día tras la toma de la Seguridad por parte de la SSP y amenaza que la única condición para faltar es “estar en el cielo”, al más puro estilo gansteril.

A través de un audio difundido entre los trabajadores del Ayuntamiento y en poder de Página Negra, la alcaldesa advierte que de faltar a dicha cita, mejor ni se presenten a trabajar el próximo lunes.

“Buenas tardes, compañeras y compañeros. Les pido de favor que mañana los requiero a las 10 de la mañana en punto en el salón Rodolfo Jara, en la presidencia municipal. Es un tema urgente, urgente, solamente les digo, los que no lleguen el día de mañana de plano el día del lunes ni lleguen a trabajar porque el tema que traemos ahora en el municipio es muy grave, así que mañana los requiero a las 10 en punto a todos. (...) Solamente mañana tenemos la única oportunidad de entregar los buenos resultados que todos estamos dando. El único pretexto que no tienen para que no lleguen es estar en el cielo”, dijo la presidenta municipal de Tecamachalco, de acuerdo con el audio en poder de Página Negra.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla tomó el control del municipio tras la masacre de seis personas a las afueras de un Oxxo ubicado sobre la Puebla-Tehuacán a manos del crimen organizado de la zona.