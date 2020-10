Reportan balacera en Tecamachalco, en el mismo sitio donde fue la matanza donde murieron seis

Una fuerte movilización policíaca se realizó luego de que diversas llamadas telefónicas denunciaron que sujetos con armas de fuego realizaron varias descargas de armas de fuego en el barrio de San Juan Tecamachalco a unos metros de la instalación de la Unidad Habitacional Moisés Sabas, las autoridades correspondientes se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos, señalando que no se logró ubicar a los presuntos delincuentes.

En el trascurso de la tarde noche de este jueves varias llamadas telefónicas al número de emergencias 911 realizadas por vecinos del barrio de San Juan alertaron a las autoridades que sujetos armados realizaba detonaciones de armas de fuego y se desconoce el motivo del hecho.

De inmediato acudieron elementos de la Guardia Nacional en coordinación con policías estatales y Municipales de Tecamachalco quienes realizaron un amplio despliegue en las calles del barrio de San Juan y la carretera federal Puebla Tehuacán a la altura de la unidad habitacional Moisés Sabas, se informó que se activó el protocolo de seguridad y que no se confirmó el hecho, pues no hay personas lesionadas ya que no se tiene algún reporte de los hospitales que haya ingresado alguna persona herida por arma de fuego.

Es importante mencionar que la población del barrio de San Juan en Tecamachalco se encuentra hermética por el reciente hecho que ocurrió la madrugada del pasado domingo 11 de octubre del presente año donde seis hombres se encontraban tomando bebidas alcohólicas y fueron ejecutados a balazos luego de que llegó un grupo de hombres armados que los agredió.