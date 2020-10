Tras muerte de empleado, ciudadanos critican con todo a la administración de Marisol Cruz

Ciudadanos tira con todo luego de que ayuntamiento de Tecamachalco en un comunicado en emitido en su perfil de Facebook informó que el hombre que murió en el accidente del día miércoles no eran empleado del ayuntamiento sí que prestaba servicios a una empresa de contratada por la administración pública de Marisol Cruz García

Tecamachalco, Pue. A través de redes sociales sea desatado una polémica luego de que emitió un comunicado la administración pública de Marisol Cruz García informado dos días después que el hombre que murió en al caer de un poste de luz en el barrio de San Sebastián no es empleado del ayuntamiento como lo informaron algunos medios de comunicación los ciudadanos comentaron de inmediato como Teresa Camacho García " De verdad ¿Porqué se tardaron tanto para dar réplica?, curioso, algunos mensajes fueron eliminados por empleados del ayuntamiento y otros sigue publicados.

Dos días después del accidente que sufrió un hombre que murió luego de sufrir una caída mortal cuando realizaba el mantenimiento de una luminaria, el Ayuntamiento de Tecamachalco emitió la noche del día viernes un comunicado informado que no eran empleado de la planilla de inmediato los ciudadanos tiraron con todo en sus comentarios algunos de ellos fueron eliminados del portal de facebook por empleados del ayuntamiento.

Se tiene conocimiento que el hombre se encontraba cambiado una luminaria descompuesta en un poste de luz en el barrio de San Sebastián y cayó desde ocho metros de altura cuando perdió el equilibrio y al no tener colocada la bandola y el cinturón de seguridad fue la causa del accidente que sufrió.

Fuentes oficiales informaron a los diferentes medios de comunicación que el hombre que cayó de un poste de luz fue trasladado al hospital por paramédicos de la ambulancia de Suma luego de que sufrió una caída de ocho metros de altura el accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas del pasado miércoles 14 de octubre del presente año, trascendió por Fuentes confiables e incluso de algunos regidores del ayuntamiento que el hombre falleció en la sala de urgencias médicas y era empleado del ayuntamiento, de igual forma los vecinos de la avenida Guerrero donde se registró el hecho señalaron que se encontraban vehículos oficiales del área de mantenimiento del alumbrado público, realizaba la reparación de una luminaria realizando las modificaciones de cambio de iluminación convencional a sistema de fotoceldas a sistema y lámpara de leds.

El ayuntamiento que encabeza Marisol Cruz García aclaró en un comunicado en su cuenta de Facebook publico dos días después del accidente donde informa que el hombre no eran empleado del ayuntamiento como se informó en algunos medios de comunicación, de inmediato los ciudadanos tiraron con todo en sus publicaciones y la mayoría de los comentarios fueron eliminados por empleados del ayuntamiento.

Algunos comentarios fueron eliminados por los empleados del ayuntamiento de Tecamachalco sin embargo algunos dice lo siguiente Lupita Lop "El problema no es que sea o no sea del ayuntamiento, si no, que muriera"; Paco Rocca "Pinche gobierno de mentiras es lo que es"; Teresa Camacho García "De verdad? y por qué se tardaron tanto para dar réplica? Curioso es curioso.

Mientras que Oscar Jiménez comento en la publicación “Entonces el hombre no eran empleado del ayuntamiento y porque había vehículos oficiales antes del accidente y ahí tenía herramientas, y varias personas que lo conocíamos sabemos que trabaja en la administración del actual gobierno municipal

Mientras que el comunicado del ayuntamiento de Tecamachalco dice lo siguiente.

Comunicado:

Ante la noticia que diversos medios de comunicación han publicado afirmando que la persona que lamentablemente falleció realizando la sustitución de lámparas era trabajador del H. Ayuntamiento de Tecamachalco, informamos que no pertenece a la plantilla laboral de esta institución, por lo cual desmentimos las afirmaciones de los medios que han publicado lo contrario. Somos un gobierno de puertas abiertas, invitamos a los medios a estar en constante diálogo para tener una información veraz.

Por lo que se presume que la víctima pertenecía a la empresa contratada para realizar la reparación de las luminarias y no al ayuntamiento situación que ha generado polémica en la ciudadanía.