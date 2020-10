A una semana de la masacre en Tecamachalco y siguen sin encontrar a los culpables

En las calles se respira la incertidumbre de la intranquilidad en el barrio de San Juan y la tristeza invade a los habitantes que señala que todos los días ingresa las patrullas de la Policía Estatal Preventiva y sobrevuela el. Helicóptero los operativos aéreos comenzaron el mismo día del asesinato de los hombres que se encontraban conviviendo afuera de las instalaciones de Oxxo el cual fue clausurado por las autoridades municipales por no cumplir con las normas de seguridad e higiene

Tecamachalco, Pue. A una semana de la ejecución a balazos de seis hombres que se encontraban bebiendo bebidas alcohólicas en el estacionamiento de la tienda Oxxo de San Juan habitantes señalaron que todavía hay hermetismo en las calles de la población y espera que pronto las autoridades correspondientes logre asegurará a los responsables.

El barrio de San Juan se hizo noticia a nivel estado luego del hecho del pasado domingo 11 de octubre dura te la madrugada fueron asesinados a balazos seis hombres originarios de la comunidad, se tiene hasta el momento dos líneas de investigación por parte de las autoridades ministeriales las cuales no se dan a conocer para no entorpecer, los habitantes de la comunidad asegura que las víctimas eran inocentes y que todos eran originarios del barrio y no como se informó al inicio que tres de ellos eran originarios del Minatitlán Veracruz.

En las calles se respira la incertidumbre de la intranquilidad en el barrio de San Juan y la tristeza invade a los habitantes que señala que todos los días ingresa las patrullas de la Policía Estatal Preventiva y sobrevuela el. Helicóptero los operativos aéreos comenzaron el mismo día del asesinato de los hombres que se encontraban conviviendo afuera de las instalaciones de Oxxo el cual fue clausurado por las autoridades municipales por no cumplir con las normas de seguridad e higiene emitidas por el sector salud del gobierno del estado señalaron los vecinos que se hecho cateos en inmuebles en la comunidad por las autoridades correspondientes hasta el momento se desconoce el resultado.

La historia del barrio de San Juan Tecamachalco cambió desde el pasado domingo 11 de octubre del año en curso pues el dolor del luto de seis familias que perdieron a sus familiares luego de que fueron acribillados a balazos por delincuentes, hasta el momento sólo se aprecia los fuertes operativos tácticos terrestres y aéreos.