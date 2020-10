Pobladores de La Purísima de Hidalgo y Alseseca denuncian fraude de viviendas y créditos

Tecamachalco, Pue. - Habitantes de las juntas auxiliares de la Purísima de Hidalgo y Santiago Alseseca registraron casos de fraudes similar al hecho que fue denunciado por pobladores de la junta auxiliar de Santa Rosa, donde acudieron estafadores para solicitar la cantidad de 20 mil pesos a cambio de casas y 5 mil pesos de créditos, además para poder ser ingresados al programa de Tarjetas de Bienestar por 3 mil pesos.

Fuentes oficiales señalaron que en el trascurso de este jueves decenas de pobladores de la junta auxiliar de Santa Rosa Lima acudieron a las instalaciones de la Casa de Justicia del municipio de Tecamachalco, a denunciar el fraude de Viviendas y Créditos e Ingreso al programa de Tarjetas de Bienestar a cambio de dinero.

Se tiene conocimiento que durante la noche del día miércoles fue asegurada una persona señalada como uno de los responsables del fraude que se registró en la comunidad donde algunas personas entregaron 20 mil pesos a cambio de ser ingresados al programa de viviendas, los población enardecida quería hacer justicia ya que han pasado varios meses y hasta la fecha no han recibido nada de lo prometido.

Personal de la Secretaría Federal informó que existen casos similares en las localidades de Santiago Alseseca y la Purísima de Hidalgo, señalando que se han presentado a las oficinas que se encuentra ubicadas en el municipio de Tecamachalco para reclamar su dinero porque no ha recibido el apoyo prometido a cambio del dinero entregado.

Los pobladores de la junta auxiliar de Santa Rosa que acudieron a denunciar el supuesto fraude ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado del Distrito judicial de Tecamachalco, en su declaración correspondiente señalaron que los estafadores acudieron a la comunidad y solicitaron la cantidad de 20 mil pesos y que ellos recibiría a cambio una vivienda de diferentes características, algunas personas dieron mensualmente la cantidad de 350 pesos y otras 3 mil pesos hasta que se cubrió el pago solicitado, sin embargo trascendió que de igual forma pobladores de la junta auxiliar de la Purísima de Hidalgo y Santiago Alseseca también hay víctimas de fraude de otros apoyos de gubernamentales.

Personal de la dependencia federal informó que los empleados no solicita dinero a cambio de los programas sociales y que los tramites son gratuitos que no tiene ningún costo, señalaron que no hay gestores que visite los domicilios particulares por lo que es importante no permitir supuestos apoyos de los falsos gestores que lo único que busca es hacer fraude.