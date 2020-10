Dan el grito al cielo exalcaldes de Tepeaca y Tecamachalco investigados por la ASE

David Huerta Ruiz e Inés Saturnino López Ponce, ex presidentes municipales de Tepeaca y Tecamachalco, respectivamente, dieron el grito al cielo al enterarse que son investigados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), tal como lo adelantó DIARIO CAMBIO en la edición de este jueves.

Huerta Ruiz indicó a través de sus redes sociales que en diferentes ocasiones ha solventado en tiempo y forma las diferentes observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado sobre la gestión que encabezó en el Ayuntamiento de Tepeaca en el periodo 2014-2018, “en esta ocasión no será la excepción y conforme a derecho lo seguiré haciendo”, indicó.

En tanto, Inés Saturnino López Ponce, es edil de Tecamachalco, declaró en su cuenta de Facebook que siempre se ha apegado a los procedimientos legales y rechazó que haya incurrido en el uso de facturas falsas.

“Saludos a todos los ciudadanos y amigos: el día de hoy publican una nota, donde sale mi nombre y foto donde a través de datos ofrecidos aparentemente por la ASE, me incluyen y acusan de haber hecho uso de facturas falsas. Quiero informar que mi actuar como presidente en el periodo 2014- 2018 fue totalmente apegado a los procedimientos legales facultados en su momento. He estado y estaré a favor de la transparencia, espero se aclaren estas imputaciones y no sea política barata para justificar ineficacias del gobierno en turno, estoy seguro de quién soy y a dónde voy. Por eso tantas amenazas a quien sí da resultados... al tiempo”, justificó.