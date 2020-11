Edil de Yehualtepec celebra Día de Muertos con evento masivo (VIDEO)

Yehualtepec, Pue.- En plena contingencia por la pandemia de Covid-19, el presidente Municipal Florencio Galicia participa en la presentación de la danza de las Xinolas en el carnaval del día de muertos en la junta auxiliar de San Gabriel Tetzoyocan, el cual se puede observar en las diferentes publicaciones de los videos que algunos de los danzantes no cumplieron con el uso obligatorio de cubrebocas y la Sana Distancia, además las autoridades municipales incumplieron con el decreto emitido por el gobernador donde se exhorta a los poblanas y poblanos a seguir puntualmente las siguientes recomendaciones no realizar reuniones familiares o sociales con más de diez personas.

Habitantes de la junta auxiliar de San Gabriel Tetzoyocan señalaron que la danza de las Xinolas donde participo en el evento el alcalde municipal Florencio Galicia señalaron los inconformes que acudieron un aproximado de más de 400 personas en plena contingencia que se vive por la pandemia del contagio del Coronavirus en el municipio de Yehualtepec oficialmente se tiene conocimiento que tiene un total de 23 casos positivos acumulados relacionados al Virus del Covid-19 y un registro de cinco defunciones, aunque los pobladores de la Junta auxiliar de San Gabriel Tetzoyocan señalaron que durante el fin de semana en la comunidad se registraron al menos cuatro decesos de personas de las cuales transciende que dos de ellas presentaron síntomas relacionados al contagio sin embargo recibieron atención medica particular y que el certificado defunción señala otras causa para evitar preocupación en los ciudadanos señaló la señora Rosa María Cadena Ortiz.

Los pobladores que denuncia que se realizó el carnaval del día de muertos con la tradicional danza de las Xinolas la administración pública que encabeza el edil Floreció Galicia emitió un comunicado a través de redes sociales donde informo que el evento seria trasmitido de manera virtual pero no respetaron puesto que los danzantes salieron a las calles atrayendo a decenas de personas para que los observaron el cual inicio a partir del mediodía del lunes 2 de noviembre descartando el comunicado que emitió el gobernador.

Entrevista con algunos ciudadanos señalaron que el ayuntamiento que encabeza Floreció Galicia desacato el decreto emitido por el gobernador con fecha del día 23 de octubre del año en curso, el cual fue publicado en el periódico oficial, y los decretos publicados son obligatorios al ser anunciados.

El desacato de las autoridades municipales deja vulnerable a toda la población y con riesgo inminente de contagio de Coronavirus, ya que con una sola persona asintomática o con síntomas leves puede desatar una ola de contagios en toda la población pues durante la presentación de las Xinolas en presencia del presidente se trató de tener un control pero había personas que accedían sin cubrebocas y solo les echaban gel antibacterial y después de ello salieron a bailar a las calles atrayendo a la gente a que los vieran por las principales avenidas de la junta auxiliar de San Gabriel Tetzoyocan.

También hubo disfrazados como tradicionalmente se acostumbra y mucha afluencia de gente después de las 5 de la tarde del día lunes 2 de noviembre.

Para finalizar los habitantes entrevistados señalaron que también la administración de Floreció Galicia no ha realizado las recomendaciones del gobierno del estado para prevenir la propagación del virus del Covid-19 ya que no verifica con operativos de supervisión que el transporte público que comunica al municipio de Yehualtepec con el municipio de Tecamachalco sea convertido en el principal foco rojo de trasmisión porque las unidades son aglomeradas de personas que utiliza el servicio diario y además estas permite que se suba pasajeros que no usa cubrebocas y no tiene gel antibacterial.