Campesinos de Huixcolotla denuncian extorsiones de Seguridad Vial

Huixcolotla, Pue.- Campesinos y comerciantes que circulan diariamente por la carretera estatal Acatzingo Huixcolotla, con dirección a la central de abasto, acusan a elementos de Seguridad Vial y tránsito Municipal de abuso de autoridad, asegurando que los amenazan con quitarles sus documentos para luego extorsionarlos con cantidades que ascienden hasta los mil pesos.

Los denunciantes aseguran que no hay motivo para que se les detenga y se encuentran obligados a acceder por la necesidad de vender y que no se les eche a perder su mercancía.

Varias denuncias ciudadanas de algunos afectados señalaron en entrevista a este medio de comunicación que los elementos de la Policía de Tránsito del municipio de Huixcolotla se coloca en el semáforo que está ubicado sobre el bulevar 16 de septiembre y progreso, con el objetivo de extorsionar a los conductores que utilizan esta vialidad para trasladarse a la Central de abastos o al municipio de Acatzingo con el fin extorsionar con cuotas de 300 a mil pesos para que no les quite sus placas o la tarjeta de circulación.

Un comerciante que se identificó con el nombre de Bernardo Carrera señaló que los policías de tránsito de Huixcolotla le querían quitar su placa y tarjeta de circulación, no había motivo para que lo hicieran, no lo ofendimos, trataron con respeto dijo la víctima, quien dice ser persona pasiva y señaló directamente a un oficial del sexo femenino quien exigió la cantidad de 300 pesos a cambio de que no le quitar la placa y tarjeta de circulación el hecho no era justificado por el agente motivo por el cuál amenazó que ellos son la autoridad en la vía pública y que es su palabra contra la ellos, este hecho se registró la tarde del día domingo 15 de Noviembre del presente año.

Luego de varios minutos de exigir sus papeles y los revisara, trata de intimididar con amenazas de quitarles su tarjeta de circulación y placa como ocurrió con el señor Albino Sedano quien fue víctima de extorsión del elemento quien exigió a cambio la cantidad de 500 pesos efectivo, este hecho ocurrió en el trascurso del día domingo 15 del presente mes.

Las víctimas señalaron que la oficial de tránsito Municipal está abusado de su cargo y no tiene valores de honestidad, empatía y respeto es lo que le hace falta, ya que los oficiales debe de estar para brindar seguridad y no intimidar señalaron los quejosos.

Recordemos que la la administración del presidente Silvano Teodoro Mauricio ha sido una administración de escándalos por corrupción policíaca, hasta el hecho de que 3 elementos fueron detenidos por presunta participación en robo de tractocamiones, esto demuestra que el presidente no hace caso de las demandas ciudadanas y así es la principal figura de corrupción del municipio pues es el mandatario que tiene a cargo la seguridad de este municipio.