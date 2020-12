Lo dejan como Santo Cristo por no llevar dinero, ni objetos de valor en Tecamachalco

Un joven de 22 años de edad se encuentra hospitalizado en una clínica particular luego que resultó con heridas graves en su cuerpo durante un asalto a mano armada en el que los delincuentes lo agredieron por no llevar dinero en efectivo, ni objetos de valor.

Vecinos del barrio de San Sebastián Tecamachalco señalaron que la delincuencia en esta localidad sigue afectando a los habitantes, luego que un par de asaltantes agredieron a golpes a un joven que camina sobre la calle de los panteones y la unidad deportiva.

Se tiene conocimiento que la víctima de nombre José N de 22 años de edad fue interceptado por los delincuentes que viajaba a bordo de una motocicleta para amagar y someterlo para despojarlo del dinero efectivo y de sus pertenencias de valor.

Los delincuentes se enojaron con la víctima al observar que esté no portaba objetos de valor y no traían dinero efectivo motivo por cuál lo agredieron a golpes con un arma de fuego y lo dejaron herido a su suéter a unos metros de su domicilio particular ubicado en el barrio de San Sebastián Tecamachalco, los malhechores se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

De inmediato los vecinos al ver qué el joven tenía golpes en la cabeza lo trasladaron a un hospital particular donde se encuentra hospitalizado y se tiene conocimiento que su estado de salud es delicado, José N tiene heridas en la cabeza y en el cuerpo señalaron los vecinos del barrio de San Sebastián que lo auxiliaron.

Es importante señalar que los vecinos del barrio de San Sebastián Tecamachalco denunciaron que no hay recorridos de vigilancia constantes por parte de los elementos de la Policía Municipal de Tecamachalco