Dan el último adiós a Ulises en Tepeojuma

Familiares y amigos dan el último adiós a Ulises Caballero Mantilla el joven asesinado en la ciudad de México por una custodia de un vehículo de valores. En la iglesia de San Cristóbal Mártir sus amigos cargaron con el ataúd hasta el panteón local.

Entre llanto y gritos pidiendo justicia, refirieron que Ulises era un joven lleno de sueños y proyectos, algunos por querer ser actor y otros por seguir con el ejercicio y la vida sana.

En redes sociales familiares convocaron a una marcha y exigir justicia para poder esclarecer este caso.

"Estamos con el corazón destrozado, no hay palabras de consuelo por el asesinato de mi sobrino Ulises Caballero Mantilla un joven profesional químico farmacobiólogo, él simplemente pedía ayuda porque lo asaltaron y fue abatido a tiros por una custodia, un personal de empresa de valores le quitaron la vida, le dispararon a matar , lo asesinaron , lo privó de su vida , por una equivocación, porque creía , porque pensó eso no se vale. No es justo, son unos asesinos"