Alejandro Israel, linchado de Tetela, era estudiante de la Universidad Oriente; su familia dice que era inocente

Alejandro Israel N de 21 años, cursaba la carrera de Comercio Internacional en la Universidad Oriente en la capital de Puebla, amante de los animales y la cocina, con deseos de formar una familia y tener hijos, pero sus sueños fueron truncados tras ser linchado junto con un conocido dentro de un automóvil en Los Ángeles Tetela.

Alejandro y Alejandro Israel fueron linchados alrededor de las 10:00 horas del pasado 5 de mayo, después que ambos acudieron a buscar a una mujer, ex pareja de Alejandro; pero tras una pelea de la pareja, la mujer los señaló de ser secuestradores.

Por lo que la multitud de aproximadamente cien personas los retuvieron, ambos fueron golpeados y dentro de un vehículo Volkswagen Polo blanco, el cual rociaron con gasolina y después encendieron.

En entrevista para CAMBIO, la madre y su tío comentaron que supuestamente el padre de la mujer que incitó al pueblo a lincharlos se dedicaba al robo de hidrocarburo en la zona de San Baltazar Tetela.

“A nosotros nos dijeron que el suegro del otro Alejandro se dedicaba al robo de hidrocarburo, entonces ellos mismos pues según proporcionaron todo el material para incendiar el carro, a ellos los quemaron así, sólo porque la mujer salió a decir y gritar que eran secuestradores y así se dio la situación de esta manera horrible, por lo que queremos que se haga justicia, ya que mi hijo sufrió”, dijo la madre de Alejandro Israel.

Su novia lo describe como un joven con sueños que murió por sólo acompañar a un conocido

En entrevista para esta casa editorial, Marithza, la novia de Alejandro, uno de los hombres que fueron linchados por al menos cien habitantes de la comunidad Los Ángeles Tetela perteneciente a la junta auxiliar de San Baltazar Tetela el pasado 5 de mayo, pide justicia tras este hecho lamentable, ya que era un joven con sueños, ilusiones, metas, un hombre caballeroso que murió por acompañar a un conocido a dicha comunidad.

“Alejandro era un chavo lleno de ilusiones, lleno de sueños con ganas de vivir de hacer un futuro, de tener una familia, de tener hijos, era una persona amorosa, realmente amaba mucho a su mamá, a su hermana, a su familia en general, amante de los animales, ya que le gustaba mucho los perros; el era un ser humano bueno”, es como la novia de Alejandro lo recuerda.

Marithza se enteró sobre la muerte de su novio a través de redes sociales; al leer sobre el motivo por qué lo habían matado no lo podía creer, “No podría creer que a alguien que había visto el domingo y para el jueves ya no estuviera”, dijo.

Cortaron antes de ser linchado, describe la novia de Alejandro Israel

Entre lágrimas comentó que el día que lo vio por última vez habían terminado su relación, “Ese domingo que nos encontramos, no fue como el mejor momento, uno termina con las personas y piensas que se las va volver encontrar o que van a volver a reglar las cosas, pero no imaginas que lo van a matar, y mucho menos de esa manera”.

Marithza no podía creer que Alejandro había sido señalado como secuestrador, fuera la persona que “Me preparaba pays, que me decía te enseño a cocinar, que me llevaba el desayuno a la cama y se reía de mis chistes malos, fuera esa persona que describen, que era un asesino, que era un delincuente, que era un secuestrador, no podía creerlo porque él no era, así podría ser celoso, cosas que cualquiera de nosotros tiene, pero no era una mala persona para que tuviera ese final”, enfatizó.

Familiares y amigos piden justicia para Alejandro

Ante eso, ella y su familia piden justicia, porque hagan lo que hagan ya no les van a regresar a su hijo, amigo o novio, no quieren que sea sólo una investigación abierta, en la cual no se da con los responsables en una tragedia más, donde las autoridades no les digan “Lo sentimos si eran inocentes”, ya que piden que esta tragedia no quede impune.

“Al menos para mí y la familia que halla un responsable o varios responsables, porque no sólo fue uno sino varios, y si tenemos que mover todas las redes sociales y todos los medios, o pararnos fuera de fiscalía, lo que tengamos que hacer para que den con esas personas, porque eso fue con dolo, yo no sé qué clase de persona tienes que ser para decidir quitarle la vida a otra, no obstante de golpearla y todavía quemarlos, yo no sé si estaba vivo o muerto, no sé qué fue lo que pensó, mientras pasaban las cosas, nunca lo voy a saber y lo único que va a dar un poco de consuelo, saber que hay responsables en la cárcel, es lo único, permitir avanzar”, fueron las palabras de Marithza durante la entrevista, donde reclama pide justicia para su novio.

Era un joven trabajador y estudioso, dice la mamá entre llanto

Por otra parte, la madre y el tío de Alejandro Israel N, de 21 años, comentaron que el joven era estudiante y trabajador y no un ladrón o delincuente, como lo señalaron habitantes de la comunidad Los Ángeles Tetela, y su único error fue acompañar a uno de sus vecinos a dicha población; asimismo, desmintieron que fueran bajo el influjo del alcohol o de drogas prohibidas.

“Pido justicia para mi hijo, lo que le hicieron a él, ya que el acompañó al otro Alejandro sólo para ver a su hijo, no se vale lo que le hicieron, lo que le hicieron no tiene nombre”, exigió la madre del joven. Él no era secuestrador ni asaltante ni nada de eso, su único error fue acompañar a su conocido, además comentaron que lo que han sabido sobre el caso es por otras fuentes, ya que la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo les comenta que están investigando.

Familiares y amigos no conocían al amigo de Alejandro con quien fue a Los Ángeles Tetela

Alejandro, el hombre que fue a visitar a su hijo en compañía de Alejandro Israel, tenían días de conocerse según indicaron familiares del joven de 21 años de edad, quien sólo acompañaba a su conocido a Los Ángeles Tetela, ya que apenas había comprado una casa en la colonia Galaxia La Calera.

En entrevista para CAMBIO, la madre de Alejandro Israel comentó que se enteró cuando el jardinero de su vecino le dijo que un día antes los habían matado y que su hijo iba con él, y que fueron a los que quemaron en Tetela.

“Un día antes que yo lo vi a mi hijo, le pregunté que quién era porque yo no lo conocía, y me dijo es un conocido, pero le dije yo conozco a todos tus amigos y a él no”, comentó.

Además, comentó que ambos acudieron a buscar a una mujer, ex pareja de Alejandro, pero que iniciaron una pelea y la mujer los señaló de ser secuestradores, por lo que el pueblo los linchó para posteriormente dejar sus cuerpos ser calcinados dentro del automóvil en el que viajaban, además familiares de Alejandro les han comentado que presuntos huachicoleros están detrás de los homicidios, debido a que el padre de la mujer que los acusó de ser secuestradores opera la red de huachicol en esa zona.