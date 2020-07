Acusan a alumnos fifís del Instituto Oriente de intento de violación y hostigamiento sexual

Las alumnas del Instituto Oriente no sólo exhibieron a los ‘profes’ acosadores, también a sus compañeros o ex compañeros, quienes han sido acusados de intento de violación y hostigamiento sexual a tráves de la cuenta de Instagram ‘Denuncias Instituto Oriente’.

Los jóvenes son señalados de mandar ‘packs’, intento de violación, además de hostigamiento sexual, de acuerdo con las denuncias anónimas en este grupo de la red social, pues las víctimas, lo que hacen es publicar una fotografía del supuesto agresor, publicar el caso y exhibir la violencia de género, pese a esto la mayoría de los casos no se realizaron dentro de la institución.

Ante esto, el Instituto Oriente comentó ,a través de un comunicado, que las alumnas que denuncian los hechos de agresión, deben realizar las acusaciones ante las autoridades corresponientes y no en Instagram bajo el anónimato.

De este tipo de casos, hay alrededor de 80 más que corresponden a denuncias en contra de alumnos y ex alumnos dentro de la institución, sin embargo, las jóvenes señalaron que por miedo no han querido denunciar de manera formal a sus acosadores.

Rodrigo N enviaba packs a sus compañeras sin que se lo pidieran

Rodrigo N, fue acusado en repetidas ocasiones por estudiantes del Instituto Oriente por mandarle fotografías inapropiadas a las estudiantes de esta casa de estudios, además de realizarles propuestas a las alumnas de verse para tener encuentros sexuales, pues en la mayoría de las ocasiones, se señaló que lo hacía cuando estaba en estado de ebriedad.

Al igual, una ex novia de nombre Sharon, quien estuvo con él durante la preparatoria, denunció que este joven le hizo daño psicológico y le faltó al respeto, pidiéndoles a sus compañeras fotos desnudas o de lo contrario, él mandaba las suyas para provocarlas.

Emilio N pedía fotos con uniformes

Dos denuncias similares se presentaron en esta página contra Emilio N por mandar fotos inapropiadas sin el consentimiento de sus compañeras, además de acosarlas por redes sociales a tal grado que una de ellas lo bloqueó para que dejara de molestarla.

Ante ello, la víctima narró que le gustaba ver a las niñas de secundaria porque le excitaba verlas en calcetas largas. “No podía subir una sola foto usando medias sin que él me mandara mensaje que porque le excitaba”.

Jesús N, acusado de presionar a jóvenes de tener relaciones sexuales

Una de las afectadas narró que salió con Jesús N, sin embargo, el joven, la manipulaba para tener relaciones sexuales llamando egoísta a la joven por “no quererlo bien”, ante ello, la chica señaló que estuvo a punto de tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

“Un día que estábamos acostados casi me mete su miembro sin mi consentimiento, sabiendo perfectamente que yo no quería pues se quería aprovechar de mi porque estaba un poco borracha”, señaló.

Al igual, señaló a este joven de tocarle sus partes íntimas a una de sus compañeras en un viaje de generación, aprovechándose de que la víctima estaba tomada, llegándo por detrás para tocarla.

“Me acuerdo que le quería dar un codazo y me dijo, quédate ahí, yo se que te gusta, quería gritar pero no me salía la voz, me salvó un guardia del antro que nos vió y nos sacó por obvias razones, me sentí sucia y triste”, narró la afectada.

Jordi N tocó en repetidas ocasiones a sus compañeras

Jordi N, ex alumno, fue denunciado por acosador, donde a una de las afectadas tras sentarse a lado de ella, la comenzaba a manosear y bajaba su mano tocándole el pecho y su zona íntima por encima de la ropa.

“Yo no decía nada, la verdad porque me daba miedo, juro que esto es real y pasó y sé que a otras amigas también”, comentó.

Tomás N intentó violar a su amiga en un motel

La joven que denunció este acto refirió que Tomás, es ex alumno de la institución considerándolo como su mejor amigo, sin embargo, en una fiesta casera, y ahí inició su calvario.

“Tomás me dijo que me regresaba a mi casa, pero me vio tan ebria que me dijo que tenía que descansar y que no podían verme así mis padres, así que paramos en una gasolinera (…), me dijo que teníamos que ir a un motel para que durmiera, accedí porque antes me había quedado a dormir en su casa sin problemas. Llegando al motel me quedé bien dormida y de repente sentí su mano en mis pompas, me decía cosas al oído que no recuerdo (…), no sé en qué momento ya tenía su mano adentro de mi pantalón y trató de violarme”, finalizó.