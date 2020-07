Bebé de 2 años tiene fractura en cráneo y necesita apoyo para gastos médicos ¡Ayúdalo!

La familia López Rivera pide a la comunidad solidarizarse a cubrir los gastos hospitalarios para el bebé Víctor Matías López Rivera de dos años de edad, ya que el día 5 de junio sufrió un accidente que le provocó una fractura en el cráneo, perforando su cerebro.

El pequeño Víctor Matías de dos años de edad se encuentra internado en las Torres Médicas Mac, en donde por día le cobran 10 mil pesos por la hospitalización y la familia no cuenta con estos recursos suficientes para cubrir estos gastos médicos.

A través de redes sociales piden apoyo con el siguiente mensaje: “ Hola mi nombre es Matías López Rivera y soy un niño de 2 años que vive en Puebla, hace unos días fui arrastrado por una fuerte ráfaga de viento ante la cual no pude hacer nada más que caer y fracturarme el craneo, mi cerebrito quedó muy lastimado por la caída, no me duele ya que estoy sedado pero estoy muy grave”, es parte de la publicación.

Por lo que, la familia pide el apoyo de los poblanos ya que por falta de pagos quieren dejar de atender al pequeño

“Te pido que si tienes algo que te sobre me ayudes, mi tratamiento es muy caro y no quiero dejar de respirar, todavía quiero ver el mundo y volver a abrazar a mi papá”, son las palabras de la familia que pide apoyo, quien pueda pude hacer donativos a la tarjeta Bancomer: 4152 3136 1842 7657”.