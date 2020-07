Aléjate, nos estás contaminando: corren a médico de sucursal Santander en Puebla

Un caso más de discriminación contra personal médico que todos los días luchan contra el COVID, se registró en Puebla, pues personal del Banco Santander de las sucursales de Las Animas y La Paz discriminaron al director de Laboratorios Gaya, Bruno Gaya Cortés, le negaron el servicio e incluso le gritaron “¡Aléjate, nos estás contaminando!”.

De acuerdo con la revista Rayas, el encargado de controlar las muestras de pruebas covid-19 de dicho laboratorio relató que el problema comenzó al presentar problemas para ingresar a la banca móvil desde su teléfono, a fin de realizar las operaciones bancarias relacionadas con la empresa.

A pesar de haber realizado diversas llamadas a la línea de atención al cliente de Santander, le pidieron acudir a una de las sucursales para solucionar el problema.

Sin embargo, al llegar a la sucursal ubicada en Las Ánimas, los empleados se negaron a brindarle la atención solicitada, lo hicieron esperar hora y media afuera de las instalaciones y le pidieron que se fuera, porque podía contagiar a los clientes. Incluso algunas personas que se encontraban en la fila le pidieron al ejecutivo que fuera comprensivo y le brindara atención al médico.

“Me tuvieron una hora y media esperando afuera, el encargado de la puerta me dijo 'tú no puedes pasar, eres un riesgo y puedes contaminar a todos'. Traté de explicarle la situación, ya que hacer uso de esta cuenta es de suma importancia, por eso insistí en resolver el problema inmediatamente. Posteriormente, me dejó acceder al banco y me aisló en la esquina de las instalaciones, pero nunca me quisieron atender y nadie me quiso dar su nombre para levantar un reporte”, relató Bruno.

Bruno Gaya solo quería obtener un token realiza las transferencias de dinero para las compras de reactivos con las que se llevan a cabo las pruebas de diagnóstico para COVID, pero al no haber obtenido respuesta en semana y media, tuvo que recurrir a pedir un préstamo a una empresa para poder cubrir los gastos que ascienden a más de 600 mil pesos, ya que cada caja de reactivo tiene un costo de 165 mil pesos.

“Tuve que pedir prestado a una empresa para poder pagar las deudas y seguir surtiendo las pruebas de Covid-19 que la población necesita hoy más que nunca, no podemos parar en un momento tan crítico como este y el hecho de que a los ejecutivos del banco no les importe darnos solución, es una situación vergonzosa”.

De acuerdo a los compañeros y colegas de Bruno Gaya, no es la primera vez que viven una situación de discriminación en dicho banco, a pesar de que él y el personal médico acuden con todo el equipo de protección necesaria para cuidar de sí mismos y la población.

“Me da mucha rabia porque la empresa se jacta de mostrar su apoyo al personal médico, pero cuando se trata de atendernos, hacen todo lo contrario. Este es nuestro trabajo y tenemos la vocación para ejercerlo, para eso estudiamos, y que los ejecutivos nos discriminen es indignante, molesto y humillante. Ellos se cuelgan de nuestro trabajo defendiéndonos, pero la verdad es que no les importamos. Yo tengo cáncer, no he parado de trabajar en 117 días y nuestra profesión también es de riesgo, pero lo hacemos porque es nuestra labor y compromiso".

Pero este no es el único problema: “hay días en los que no paramos de recibir llamadas para surtir las pruebas, ya que sin ellas, la gente no puede obtener la atención médica necesaria. A todos nos interesa que termine la pandemia, pero es gracias a este tipo de discriminación y malos tratos que algunos compañeros han decidido no continuar con su labor y es muy triste porque hay gente allá afuera muriendo y son escenas tan fuertes que nunca podremos olvidar”, concluyó el joven médico.