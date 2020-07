Abuelito muere por COVID: Su nieto rompió la cuarentena y lo contagió

Joven a través de su cuenta de Twitter exhibió que por no respetar la cuarentena, contagió a su abuelito quien posteriormente fue hospitalizado por COVID-19, pese a ello falleció al siguiente día. "No puedo con mi pinche cargo de conciencia, mi ignorancia y por mi valemadrismo" señaló.

A través de twitter, un joven llamado Carlos, narró en su cuenta personal que por no respetar la cuarentena y saliendo sin tomar las debidas precauciones posiblemente contagió a su abuelo de Covid-19, asegurando que no dejara de pensar que por su irresponsabilidad e ignorancia, trajo el virus a su domicilio pues el 1 de Julio tuvo que ser hospitalizado.

"Hoy mi abuelo está hospitalizado por COVID y no puedo con mi pinche cargo de conciencia, por mi ignorancia y por mi valemadrismo. Si le llega a pasar algo grave, no dejaré de pensar que fue por mi culpa. No sé si fui yo, pero no respeté la cuarentena y eso me hace parte de esto.

Sin embargo, al siguiente día, el joven actualizó la información dando a conocer que su abuelo falleció por esta enfermedad, desatando a través de redes sociales varios comentarios donde los usuarios reprobaron que no haya sido responsable, sin embargo, Carlos aseguró que si no respetó la cuarentena fue por trabajo, ante ello, espera que su testimonio sirva de lección para que las personas hagan caso a las recomendaciones de las autoridades para prevenir el covid-19.

"Yo que tú me hacía la prueba para limpiar mi conciencia. No deberías vivir con esa carga toda la vida, la gente no debería ser policía de la pandemia. El virus pudo haber entrado por infinidad de posibilidades. Lamento tu pérdida."