LordPorsche enfurece por ser detenido: me están chingando y ya perdí pacientes (VIDEO)

“Me están chingando, ya perdí pacientes”, así #LordPorsche enfureció al ser detenido por policías municipales a la altura de Lomas Angelópolis.

El joven iba hablando por teléfono celular mientras manejaba, por lo que fue detenido por elementos de la policía municipal de Ocoyucan.

A través de redes sociales, circulan videos en donde el molesto porque elementos de la policía municipal de Ocoyucan, lo detuvieron para realizarle un revisión de rutina.

“Claro que me chingaron la madre, yo tenía dos pacientes en la llamada y díganme eso no es chingar la madre, claro lo digo diciendo y lo diría en cualquier red, y los que ven este video se van a ver identificados, porque saben que las autoridades chingan la madre”, fue el reclamó del automovilista.

Antes esto, los testigos refirieron que a pesar de las faltas de respeto que reciben los policías se comportan a la altura y no cayeron en provocaciones del hombre.

En otro video, LordPorsche los policías le piden que se retire, “Parece que les pagan para chingar la madre”, ante esto un elemento le pide que se retire; ante esto el hombre les contesta que: “Usted no es quien para decirme que hacer, esto es vía pública, usted no me va decir si avanzar o no”.

Por lo que, los elementos le dijeron que si iba alterar el orden público lo iban a detener.