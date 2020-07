"Si mañana no vuelvo, quiero ser la última", dijo Michelle meses antes de ser asesinada

“Si mañana soy yo, si mañana no vuelvo, destrúyelo todo. Si mañana me toca a mí, quiero ser la última. Estoy harta, Estoy cansada de tener miedo”, fue lo que publicó el pasado 8 de marzo Michelle Vera, joven reportada como desaparecida localizada sin vida este jueves.

El pasado 8 de marzo en su cuentan Facebook la joven de 19 años de edad? se unió al movimiento del 8 de marzo, dinámica que se volvió viral entre feministas para exigir espacios seguros en todo el país para las mujeres, así como el cese de la violencia feminicida.

De acuerdo con la carpeta de investigación 616/2020/FED, Angie Michelle Vera Estrada, fue vista por última vez a las 7:00 de la mañana del domingo 12 de julio, cuando salió de su domicilio en el municipio de San Andrés Cholula.

Por lo que familiares y amigos iniciaron una campaña de búsqueda en redes sociales de la joven Michelle Vera Estrada, sin embargo, después de permanecer cuatro días en calidad de desaparecida, la noche de este jueves 16 de julio en redes sociales informaron que había sido localizada sin vida.

Ante esta triste noticia, una de las amigas de Michelle en redes sociales recordó que el pasado 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, se unió a la campaña para exigir espacios seguros para las mujeres y exigir justicia para las víctimas de feminicidios.

“ Unas palabras de Michelle Vera el pasado 8 de Marzo. A QUEMARLO TODO POR TI AMIGA! Se hará justicia”, fue la publicación de su amiga, acompañada con el link de Michelle Vera.

Aquí el la publicación íntegra de Michelle Vera, compartida en su cuenta de Facebook el pasado 8M:

SI MAÑANA SOY YO, SI MAÑANA NO VUELVO, DESTRUYELO TODO.

SI MAÑANA ME TOCA A MÍ, QUIERO SER LA ÚLTIMA.

ESTOY HARTA.

Estoy cansada de tener miedo. De vivir con miedo.

Estoy harta de tener que enviar las placas , color de coche, foto del conductor, mi ubicación en tiempo real por si me llega a pasar algo. De tener miedo de salir de mi casa y no saber si regresaré.

Estoy harta de tener que voltear alrededor a cada rato a ver quién está quién viene; harta de tener que andar con cara seria, enojada, “segura”, fuerte por la calle para que nadie me hable. El miedo de caminar por la calle, tener que ir alerta y hacerme mil historias en la cabeza sin saber que me va a pasar.

Estoy harta de caminar con las llaves entre mis dedos por si alguien se me acerca, de pensar con que defenderme. Ese miedo a la gente que va caminando por la misma acera que yo y no saber si están pensando robarme, violarme, matarme, secuestrarme.

Miedo de tener miedo. Miedo de no saber si voy a cumplir mis sueños, mis metas; si seguiré con mi familia y amigxs o si ellos seguirán conmigo, todo por esta frustrante e impotente situación en la que está viviendo.

Harta de sentirme tan insegura usando faldas, escotes, short o cualquier prenda que muestre algo de piel porque nos ven como si fuéramos un trozo de carne. Maldito miedo de vestirme con la ropa que me gusta, salir a la calle y que venga un desgraciado enfermo sin oficio y abuse de mí y/o me quite la vida.

Y me mata por dentro la ansiedad, el miedo de que algún día pueda ser alguien de mi familia, una amiga, una conocida, una compañera, una maestra quien aparezca en las noticias o a quien compartan en Facebook. Esa angustia cuando una amiga sale y necesito saber si está bien.

Estoy harta de ver el miedo que tenemos todas de algún día no volver a nuestras casas. Estoy harta de vivir con el miedo de que algún día pueda ser yo la que desaparezca.

Tengo miedo de vivir, de vivir en mi amado país que me vió nacer, me ha visto crecer, pero a la que ya no quiero tanto en estos días, y que me aterra que también me vea morir asesinada.

10 SON EL NÚMERO DE FEMINICIDIOS DIARIOS EN MÉXICO. D I E Z.

TENGO MIEDO DE SER MUJER.

Quiero vivir. Ya no es vida el tener que cuidar todo lo qué haces, a dónde vas, cómo te vistes, con quien estás, a qué hora sales.

De corazón espero que jamás tengan que compartir un cartel con mi foto, con la de su hermana, de su madre, de su novia, de su amiga...espero jamás tener que buscarlas.

Dejemos de ser tan fríos ante el dolor y la angustia que sufren las familias porque incluso cuando no ha sido la mía, me duele y me da una tristeza inmensa el saber que es la situación que viven diario muchas mujeres.

Quiero salir y vivir con la certeza de que nada malo me va a pasar. Quiero vivir y que todas vivamos. Que lo hagamos LIBRES y sin miedo.

VIVAS NOS QUIERO, LIBRES SIN MIEDO.

(Para volver a aclarar, el cartel es falso, estoy bien y en casa. Es solo un grito, una manera de hacer ruido sobre la situación de violencia y Feminicidios actual)

#NiUnaMás #NiUnaMenos